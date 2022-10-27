美國大型科技股大逃殺賣壓 方興未艾

隨著Google和臉書母公司紛傳財報大利空，美國科技股大逃殺賣壓一波接一波。(美聯社)

隨著微軟 、Google和臉書母公司紛紛傳出財報不如預期的大利空，美國科技股大逃殺賣壓一波接一波，估計可能導致超大型股的市值蒸發4000億美元，而且看來慘烈的賣壓恐怕才剛展開。

彭博資訊報導，網路搜尋引擎巨人Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta、軟體巨人暨雲端服務大咖微軟和半導體大廠德儀（TI）上季財報表現都令投資人大失所望，觸動一波劇烈的賣壓，且波及美國其他大型科技公司，可能一筆勾銷超過4000億美元的市值。投資人原先期待今年來大跌並失血5.5兆美元的科技股已經觸底，顯然這個希望已落空。

近日來財報利空接踵而至，凸顯科技產業各面向都承受與日俱增的壓力，從企業資訊科技（IT）支出預算、數位廣告支出到工業機械用的晶片，展望頓時變得更暗淡。

Saxo資本市場策略師Jessica Amir說：「全球經濟正位於轉折點。美元走強將持續傷害企業的預期獲利展望，就在消費者需求可能下滑而逆向財富效應料將襲擊市場之際。風險較高的資產類別，像是科技股，仍然有壓。」

26日Alphabet股價 跌9.6%，Meta跌5.6%（27日盤前更崩跌約20%）。賣壓蔓延至其他科技巨人，包括即將發布財報的亞馬遜 ，股價也重挫逾4%。

MarketWatch報導，利潤壓力和廣告需求減弱，對27日盤後公布財報的另位兩大科技公司是惡兆。

Saxo Bank策略師團隊在報告中寫道：「蘋果最近宣布調漲價格，應可緩和展望減弱；但亞馬遜將面臨三股壓力同時襲來：電子商務、廣告，和雲端事業。」

換句話說，美國科技股儘管跌幅已深，現在還不是逢低承接的時機，因為最糟情況尚未過去。

據財經部落客Jesse Felder分析，把「MANTA」這五檔股票--微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）、特斯拉（Tesla）和亞馬遜（Amazon.com）--市值的總和，拿來跟他們合計的自由現金流比較，就會得到預期本益比在50倍以上，此數顯然非常高，但已比2022年初時的70倍降低。

他說：「估值之所以能升到這種歷史性的高點，只因聯準會（Fed）大量印鈔，撐高了他們的現金流和本益比。但如今，通膨熾熱，貨幣政策從寬鬆轉趨緊縮，效應已顯而易見。」

Felder估計，大型科技股估值反轉可能才剛開始，股價與自由現金流量比（price-to free cash flow ratios）可能比目前的水準再掉50%。

一旦自由現金流量反轉，會使情況更糟。他說：「令人擔心的是，現金流量反轉其實在過去一年已經發生了，成長幅度從二位數變成個位數。」

早在今年4月時Felder就警告，基於疫情和後續的刺激措施，對大型科技公司產品與服務的「需求提前湧現，今後將留下漫長的需求真空期」。