硬碟大廠希捷賣貨給華為 恐違美出口管制 股價大跌8%

硬碟大廠希捷（Seagate）恐違反美出口管制，出貨給華為。(路透)

硬碟大廠希捷（Seagate）周三在一份提交給美國證券交易所的文件裡表示，美國政府發函警告該公司出貨給貿易黑名單的客戶，可能違反出口管制規定。路透報導，消息人士指該客戶就是中國大陸的華為 。希捷股價周三大跌7.95%到53.39美元。

根據文件內容，總部位於都柏林、在加州 也有業務的希捷8月29日收到商務部 一封「擬起訴函」。但該公司認為外國製硬碟不適用美國的出口限制，它並未從事商務部指控的違法行為。美國商務部將華為列入實體清單，除非獲核准，限制其取得美國出口產品和某些外國製產品。

希捷未在文件中透露客戶身分，聲稱正與商務部合作，試圖解決此事。

涉案產品是在2020年8月至2021年9月間，供應給商務部黑名單中的這家公司及其關係企業。

消息人士說，希捷一年前已暫停向華為出貨。

希捷表示，還不知道最終結果何時出爐，具體條款也不明朗，無法估算損失或罰款，但業務可能受到重大影響。

希捷可能面臨每次違規最高30萬美元或相當於交易價值兩倍的罰款，以金額較高者為準。

該公司希望在即將與商務部進行的會議上據理力爭。它9月底已針對這封信作了初步回應，並在本周提交更多訊息。

此事重點在於美國於2020年8月修改過的外國直接產品規則（Foreign Direct Product Rule）。美國規定，如果產品是美國技術或軟體的直接產品，或製造設備是源自美國軟體或技術的直接產品，就算在海外地區製造也不能出貨給華為。