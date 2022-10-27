波音：未來全球需要4萬多架新飛機 中國需求占五分之一

波音民機集團中國市場營銷總監唐睿表示，未來20年全球航司將需要41170架新飛機，中國需求佔總數約五分之一。(路透)

疫後中國飛機市場存潛力。據財聯社報導，波音民機集團中國市場營銷總監唐睿表示，未來20年全球航司將需要41170架新飛機，中國將需要8500架新飛機，占總數約五分之一。

唐睿提到，全球半數以上新飛機用於滿足增長需求。其中單通道客機占75%，支線噴氣機占5%，寬體科技占18%，貨機占2%。此外，全球機隊規模將近翻倍，一半交付用於替換老飛機。

此前，據中新社報導，波音中國總裁謝利嘉（Sherry Carbary）受訪指出，波音已經向中國的航空公司和租賃公司用戶交付了超過2000架飛機。同時，根據波音最新發布的2022年《民用航空市場展望》，預測未來20年中國民航業將需要引進近8500架新的民用飛機。且將需要價值超過5450億美元的民用航空服務用來支持民航機隊的巨大發展。

謝利嘉還提到，中國航空製造業參與了所有波音在產民用飛機機型的製造，包括737、747、767、777和787夢想飛機。目前，飛行在世界各地的超過10000架波音飛機上都採用了中國製造的零組件和組件。

中國民航有望從疫情 後逐步回溫。中國民航局26日表示，中國民航將自2022年10月30日至2023年3月25日執行2022/23年冬春航季航班計劃。國際客運航班每周840班，年增105.9%。此外，今年前9月，民航全行業基礎設施建設累計完成投資 798.5億元。