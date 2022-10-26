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比全球市場慘 中國Q3智慧手機出貨量年減11%

記者黃雅慧／即時報導
今年第三季，中國智慧手機出貨年減11%，其中OPPO（包括 OnePlus）出貨排名上升至第二。圖為OPPO近期新推出OPPO Reno8 Z。(圖：OPPO提供）
今年第三季，中國智慧手機出貨年減11%，其中OPPO（包括 OnePlus）出貨排名上升至第二。圖為OPPO近期新推出OPPO Reno8 Z。(圖：OPPO提供）

知名數據調研機構Canalys27日發布報告顯示，今年第三季，中國智慧手機出貨7000萬台，較第二季6740萬部略有改善，但仍年減11%，市場仍然低迷。

報告指出，vivo 和 OPPO 在上半年優化庫存水位後，月增率實現增長。2022 年第三季中國智慧手機市場前五大廠商分別為：vivo 出貨 1410 萬台蟬聯第一；OPPO（包括 OnePlus）出貨 1210 萬台，上升至第二；榮耀因新品發布不足，失去上半年以來的增長動能，出貨1200萬台，下滑至市場第三，出貨 1200 萬台；蘋果以 1130 萬台的出貨量位居第四；小米出貨 900 萬台排名第五。

Canalys 分析師表示，第三季 iPhone 14 Pro 系列的強勁需求貢獻了蘋果的出貨表現。Canalys並預計中國智慧手機市場將在2023年持平，於2022年或出現小幅回升，但仍然顯著低於2021年和疫情前的水平，需求不太可能在明年後期之前改善。新 iPhone 的大量出貨和電商消費節日到來會驅動第四季的市場表現。

事實上，全球智慧型手機出貨狀況也表現不佳。此前Canalys發佈2022年第三季全球智慧手機出貨情況，第三季下降9%，這也是2014年以來，不理想的第三季成績，堪稱8年最差。其中三星、蘋果較去年同期再次增長，三星從21%增長至22%，而蘋果從15%增長至18%。但中國品牌OPPO與VIVO在下滑，OPPO從11%跌到10%，VIVO從11%跌至9%。

換言之，中國手機市場比全球跌的更慘。如按照中國信通院先前發布的數據，2022年前七個月，中國市場手機總體出貨量累計1.56億部，年減23.0%，遠低於全球9%的水平。

智慧型手機 蘋果 三星

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