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油價勁揚逾2%、美原油出口增 金價上漲至2周高點

編譯葉亭均／綜合外電
(路透)
(路透)

國際油價周三（26日）收盤大漲逾2%，因美國上周原油和燃油出口創紀錄，而且美國煉廠煉油量高於往年同一時期的水準；隨著交易人士評估聯準會放慢升息步調的可能性，美元走弱帶動黃金價格走升。

油價大漲逾2%

布蘭特原油12月期貨結算價上漲2.17美元，漲幅2.3%，報每桶95.69美元。

西德州原油12月期貨上漲2.59美元，漲幅3%，至每桶87.91美元。

美元匯率回貶，使石油對其他貨幣的持有者來說更便宜。

RJO Futures高級市場策略師Eli Tesfaye表示：「從整體上看，這是美元推動的走勢。」

美國上周原油庫存增加260萬桶，超過預期，但產業數據顯示的增幅高達450萬桶；上周美國原油出口量增至每日510萬桶，創下紀錄高點，導致美國原油凈進口量降至紀錄低點。交易商將出口猛增歸因於美國原油和布蘭特原油價差擴大，在周三的交易中，美國原油比布蘭特原油每桶低8美元。

美國煉廠的產能利用率仍然穩定在近89%，為2018年以來同一時期的最高水準。

金價上漲至兩周高點

金價周三升至兩周高點，因市場預期聯準會將從12月開始收斂其激進的升息立場，美元因而走貶、美國公債殖利率下滑。

現貨金價上漲0.8%，至每英兩1,665.09美元，盤中觸及10月13日以來最高。

美國黃金期貨結算價上漲0.7%，報每英兩1,669.20美元。

High Ridge Futures的金屬交易主管David Meger表示：「在過去幾個交易日中，我們看到殖利率下滑，美元回落，因此，我們看到黃金市場重現買盤。」

美元指數下跌至逾一個月低點，意味黃金對其他貨幣持有者來說更便宜。指標美國10年期公債殖利率降至一周低點。

OANDA的高級分析師Edward Moya在一份報告中說，如果12月升息幅度縮為2碼，黃金可能會突破1,700美元的水準。

現貨銀上漲0.86%，至每英兩19.51美元，白金上漲3.8%，至每英兩949.54美元，鈀金上漲1%，至每英兩1,942.75美元。

殖利率 金價 油價

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