雪佛蘭Bolt熱賣，證明美國人更需要平價電動車

Bolt續航力有限，但對通勤族而言已足夠。（路透）

通用汽車 大力利用Ultium電池技術支援其全新和即將推出的電動車 ，如凱迪拉克Lyriq、GMC Hummer EV和雪佛蘭Silverado EV皮卡。但最諷刺的是，目前最受客戶歡迎的通用電動車卻是2016年推出Bolt，並未使用通用汽車在其新車型中吹噓的新型Ultium電池組。

隨著電動車的發展，Bolt正在老去。事實上，Bolt銷售已從去年的重大危機中大幅反彈，當時通用汽車不得不停止生產，因為車上某個問題在某些情況下可能導致電池起火。客戶還被警告要小心對待其電池組，並避免在室內為汽車充電，直到問題得到解決。今年稍早甚至有傳言質疑通用汽車是否會「停產Bolt」。

然後，在4月，隨著電池問題解決，以及汽油價格巧合地飆升，通用汽車重新開始生產Bolt。銷售就像在啟動Corvette Z06一樣飛速增加。Bolt EV 其全新、更像SUV的兄弟車款Bolt EUV在第3季創下銷售記錄，交車數達1.4萬輛。事實上，銷量回升如此強勁，以至於通用汽車現在計劃將產量從今年的4.4萬輛增加到明年的7萬輛。

Bolt的銷量仍遠低於特斯拉 Model 3和Model Y，特斯拉在美國銷售的電動車占比接近三分之二，但Bolt卻是美國最暢銷的非特斯拉電動車。根據凱利藍皮書(Kelley Blue Book)最近的報告，它的銷量甚至超過特斯拉的旗艦車型Model S和Model X。

AutoTrader.com執行編輯穆迪(Brian Moody)說：「我認為會買Bolt的人可能只是那些每天在通勤中為了省油錢而努力工作的人。」「而且如果你花7萬元買車，就不是為了省油錢。」

根據Edmunds.com數據，在美國銷售的電動車平均售價約為7.6萬元。就價格而言，最接近Bolt的競爭對手是Nissan Leaf，但Leaf的銷量要少得多。不過，這兩款車最吸引人的特點可能就是價格低廉。

去年夏天，通用汽車宣布將Bolt EV售價降至2.7萬元以下，比召回前下降27%，讓Bolt成為美國最便宜的電動車。價格更高、車型更寬敞的新型Bolt EUV價格降至約2.82萬元，比以前低6300元。對於2023車型年，價格再次下降。2023年式Bolt EV現在的起價為2.56萬元，而Bolt EUV起價為2.72萬元。

Leaf的起價約為2.8萬元，但Leaf仍有資格獲得Bolt已經失去的7500元的聯邦稅收抵免。目前尚不清楚當《通膨抑制法案》的全部條款於1月生效時，Bolt是否會再次有資格獲得稅收抵免。

雪佛蘭行銷總監佛蘭茲 (Bradford Franz) 表示，4月長達數月的停產導致需求被抑制，這有助於提振之後的銷量。但他說，降價也有很大幫助，為2023車型年導入一些全新的設計和裝飾功能，例如用於EUV的運動型「Redline」套件。

電動車的整體成長當然也有所幫助。根據凱利藍皮書的報告，在美國，2022年第3季電動車銷量較去年同期增加了67%。

與其他汽車一樣，即使是便宜的Bolt在添加選配時也會變得更加昂貴。 2022年式Bolt EUV Premium標價約為4.3萬元。它具有前排座椅空調功能、無線電話充電和無線Apple CarPlay以及通用汽車的免持高速公路駕駛員輔助系統Super Cruise等功能。

不過，它沒有全輪驅動。雖然號稱類似SUV，但Bolt EUV僅有前輪驅動版。環保署(EPA)估計的247英里續航里程，雖比Bolt EV少12英里，但仍物超所值，但與更昂貴的電動車相比，這並不令人驚訝。也許更令人擔憂的是它的最大「快速充電」速度僅有55千瓦，也就是說，在快速充電器上，Bolt車主要花30分鐘增加100英里的續航里程，而其他一些電動車可以更快充滿更多電力。

雖然駕駛起來並不令人興奮，但Bolt EUV是一款值得尊敬且實用的車輛，後座有充足的儲存空間，後座空間出奇的寬敞。像許多電動車一樣，它可以「單踏板」式駕駛，當油門踏板鬆開時汽車會輕輕剎車。如果想像普通汽車一樣空檔滑行，可以關閉該功能。不過，總體而言，這款車的內飾材料和整體感覺對於一輛3萬元的汽車來說還算不錯，但比不上其他4萬元同級車款水平。