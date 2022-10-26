科技股拖累史指 納指終止連三漲

谷歌母公司Alphabet下跌9.14%，這家科技巨頭的營收和獲利均低於預期。路透

那斯達克綜合指數和史坦普500指數下跌，結束連續三天的上漲，因為交易員評估了科技巨頭微軟和Alphabet令人失望的獲利。

那指下跌228.12點或2.04%收1萬970.99點。史指下跌28.51點或0.74%收3830.6點。道瓊工業平均指數小漲2.37點或0.01%收3萬1839.11點。

早盤股市一度反彈，交易員試圖擺脫微軟和Alphabet的財報影響。由於Visa強勁的業績提振了道指，一度上漲逾300多點。

谷歌母公司Alphabet下跌9.14%，這家科技巨頭的營收 和獲利均低於預期。Alphabet旗下YouTube廣告收入下降，這促使投資 人聯想到其他依賴廣告支出的科技公司的前景。

與此同時，在公布其上季雲端營收弱於預期後，微軟下跌7.72%，即使獲利和營收均超出預期。該公司還發布了低於預期的本季營收財測。

GLOBALT Investments投資組合經理人布坎南(Keith Buchanan)表示，主要股指的波動反映出美國企業與Fed之間的「拉鋸戰」，讓投資人試圖平衡公司財報內容以及對未來升息的意義。他說，第一份大型科技財報會產生特別的影響，因為這是一個許多投資人都會投資的產業。

他說，「當天盤中走勢是過去幾周投資人感受的縮影。」「樂觀情緒幾乎完全建立在悲觀的前景之上。從宏觀經濟的角度來看，Fed轉向的樂觀情緒只發生在情況惡化得更快的情況下。」

布坎南指出，「波動已在這裡存在了一段時間，而且可能會一直存在。」「不是以每天或每周的基礎衡量，而是盤中即時變動，反映出投資人現在所持的部位。」

在其他財報方面，哈雷機車上漲12.61%，這家摩托車製造商開盤前公布的財報超出預期。在公布上季虧損並且營收低於預期後，飛機製造商波音公司下跌8.78%。

摩根史坦利認為，未來兩年迪士尼 股票的潛在上漲空間約為40%，這要歸功於其主題公園部門的成長和串流媒體獲利，「這將使迪士尼調整後的每股獲利重回之前的峰值水平之上」。

摩根史坦利分析師史溫伯恩(Benjamin Swinburne)在報告中表示：「我們重申加碼評級，因為迪士尼股票似乎已經反映了公園的一些宏觀風險，以及其串流媒體和更全面的媒體業務的低迷價值。」「公園業務的成長和串流媒體損失的減少應該有助於業績表現。從2022財年到2025財年的每股獲利，支持股票表現優異。」

迪士尼股價小幅上漲0.26%。

比特幣價格連續第二天高於50天移動均線。Fairlead Strategies執行合夥人史托克頓(Katie Stockton)表示，這可能意味著上測2.17萬元附近的阻力。

她說，短期的積極動能推動了可靠的反彈，短期超買條件自然來自小幅突破，「總的來說，我們警告不要逆勢操作，因為熊市反彈往往是快速而激烈的，這使得時機難以把握。」「如果比特幣突破阻力位，將增加反彈的潛在持續時間，使其更具交易性。」