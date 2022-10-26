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壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

前財長：市場過度擔心風險 恐再度錯估情勢

編譯洪啟原／綜合外電
前財長米努勤（圖）預估，中國的經濟將大幅趨緩、美國將陷入經濟衰退，並預估美國通膨將獲得控制，部分歸因於美國利率升高。美聯社
前財長米努勤（圖）預估，中國的經濟將大幅趨緩、美國將陷入經濟衰退，並預估美國通膨將獲得控制，部分歸因於美國利率升高。美聯社

前財長米努勤表示，市場觀察家一年前過度樂觀看待經濟風險，現在則對通膨和聯準會（Fed）貨幣緊縮造成的風險太過杞人憂天，他警告各界可能再度錯估情勢。

米努勤26日出席沙烏地阿拉伯舉辦的未來投資倡議會議（FII），他預估中國的經濟將大幅趨緩、美國將陷入經濟衰退，並預測美國通膨將獲得控制，部分歸因於美國利率升高。

目前擔任Liberty策略資本公司經營合夥人的米努勤在會議中說：「一年前，人們低估這些風險。在我看來，我們現正高估這些風險，所有人突然間變得非常消極。」

Fed今年來率領全球央行持續緊縮貨幣政策，以因應數十年來最嚴重的通膨衝擊。但市場擔心，壓制通膨的努力可能造成更大傷害，包括利率升高將拖慢商業活動，並重創經濟。

米努勤說：「人們正高估Fed採取的行動，正像他們之前低估這些行動一樣」，他預估美國10年期公債殖利率的高峰為4.5%。紐約26日早盤，10年期美債殖利率報4.026%。

米努勤認為，地緣政治才是未來更大的風險，與經濟無關，這個看法與摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）前一日在會議中的談話所見略同。

米努勤表示，歐洲預料要花更久時間才能脫離衰退，將比美國更久，因受到與俄烏戰爭有關的能源供應議題拖累。他提到歐洲的戰爭和美中緊張，強調美中兩大經濟體須找出共存和溝通的方式。

米努勤 殖利率 貨幣

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