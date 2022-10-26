華爾街眾家大咖較擔心的不是經濟衰退 而是這個風險

摩根大通執行長戴蒙說，比起美國經濟衰退，他更擔憂全球的地緣政治風險。路透

華爾街 的重量級人物認為美國經濟很有可能陷入衰退，但比起這項疑慮，他們更擔心全球的政經局勢。

CNN報導，美國最大銀行摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙25日說，比起美國經濟成長減速，他更擔心全球的地緣政治風險。

他在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的未來投資 倡議會議的座談會上說：「未來將有許多壞事發生，可能但不一定會讓美國陷入衰退。」

他向這場座談會的主持人、來自CNN的奎斯特表示：「這（美國經濟衰退）並非我們心中最重要的事，我們會設法度過這個難關。我更擔憂的是當下全球的地緣政治風險。」

戴蒙說，他指的是俄烏戰爭和美中關係惡化。在中共二十大過後，中國領導人習近平鞏固對權力的掌握，也邊緣化力主改革開放的官員。他說，比起美國陷入輕微或稍嚴重些的衰退，他更擔心西方國家與敵對勢力的關係。

這場座談會不斷被討論到的議題是國家間關係的破裂，對國家安全、能源供應、糧食安全等層面所造成的負面影響。戴蒙和黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）說，疫情 帶來的孤立效應，影響了人們的交流，和彼此的理解程度。

蘇世民說：「我們已讓自己陷入愈來愈去全球化的境地。」

避險基金橋水聯合創辦人達里歐則說，全球有爆發大戰的可能，在政治上需要比極端派更強大的中間派。