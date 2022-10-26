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華爾街眾家大咖較擔心的不是經濟衰退 而是這個風險

編譯陳律安／綜合外電
摩根大通執行長戴蒙說，比起美國經濟衰退，他更擔憂全球的地緣政治風險。路透
摩根大通執行長戴蒙說，比起美國經濟衰退，他更擔憂全球的地緣政治風險。路透

華爾街的重量級人物認為美國經濟很有可能陷入衰退，但比起這項疑慮，他們更擔心全球的政經局勢。

CNN報導，美國最大銀行摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙25日說，比起美國經濟成長減速，他更擔心全球的地緣政治風險。

他在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的未來投資倡議會議的座談會上說：「未來將有許多壞事發生，可能但不一定會讓美國陷入衰退。」

他向這場座談會的主持人、來自CNN的奎斯特表示：「這（美國經濟衰退）並非我們心中最重要的事，我們會設法度過這個難關。我更擔憂的是當下全球的地緣政治風險。」

戴蒙說，他指的是俄烏戰爭和美中關係惡化。在中共二十大過後，中國領導人習近平鞏固對權力的掌握，也邊緣化力主改革開放的官員。他說，比起美國陷入輕微或稍嚴重些的衰退，他更擔心西方國家與敵對勢力的關係。

這場座談會不斷被討論到的議題是國家間關係的破裂，對國家安全、能源供應、糧食安全等層面所造成的負面影響。戴蒙和黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）說，疫情帶來的孤立效應，影響了人們的交流，和彼此的理解程度。

蘇世民說：「我們已讓自己陷入愈來愈去全球化的境地。」

避險基金橋水聯合創辦人達里歐則說，全球有爆發大戰的可能，在政治上需要比極端派更強大的中間派。

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