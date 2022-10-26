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美股觸底了嗎？高盛：還早，尚未達到這兩項條件

編譯湯淑君／綜合外電
高盛策略師25日發布研究報告指出，美股在觸底前必須先達成兩項條件，但現在尚未達到。路透
高盛策略師25日發布研究報告指出，美股在觸底前必須先達成兩項條件，但現在尚未達到。路透

美國股價近來走高，標普500指數過去七個交易日有五天收漲，市場似乎正殷切眺望未來聯準會（Fed）貨幣政策立場將從「鷹」轉「鴿」，揣測也許明年Fed就必須開始調降利率，而不是持續大力升息得讓經濟窒息。但高盛策略師認為，Fed改弦易轍的時機未到。

財經網站MarketWatch報導，高盛策略師25日發布研究報告指出，美股在觸底前必須先達成兩項條件：通膨下滑趨勢確立得令人安心，或者經濟轉向全面衰退。但目前任一種條件都還沒達到，「我們不認為金融情勢緊縮的壓力接近尾聲」。

兩位執筆的高盛策略師Kamakshya Trivedi和Dominic Wilson說，目前向上述兩種情況傾斜的跡象都在「蠢蠢欲動」，「所以在大幅緊縮之後，短期內可稍事喘息的門檻降低了」。

然而，問題出在，通膨方面的消息可能仍令人失望。他們說：「如果Fed放慢升息步調，而隨後傳出令人失望的通膨訊息，能源價格顯著上揚，或金融情勢大幅轉鬆，他們可能不得不很快地給市場潑冷水，否則後端（10年期以上）殖利率將承受令人不安的壓力。所以，除非通膨訊息好轉得有說服力，否則不久之後，我們仍將掉回那種[金融情勢]迴圈。」

另一大風險是，一波嚴重的衰退形成。兩位策略師指出，當前沒有任一項資產的估值已經反映景氣大幅沉淪的展望，儘管利率市場和美元對那種可能性的反應，比美國股市或企業信用市場來得強烈。（意思是：股市和債市價格反映的衰退風險，比利率和外匯市場反映的衰退風險來得低）

兩位策略師的結論是：「看好美股後市的論據看來不是很強，股市底部浮現的常見情況還不是清晰可見。股市對最近實質殖利率升高尚未充分反應，而金融情勢假如隨股價上漲而大幅放鬆，到頭來仍可能被政策給抵銷掉。」

巴隆周刊（Barron's）指出，高盛策略師的意思是，假如一波嚴重的經濟衰退果真來襲，美股會跌得更深。而且，基於Fed仍將持續升息，金融情勢尚未緊縮到最大限度。他們預期，Fed當前這波升息循環將延續到明年，儘管未來數月升息步調或許會減緩。

殖利率 升息 高盛

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