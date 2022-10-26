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Fed升息可能放緩沖淡不了財報利空 微軟Google早盤崩7%

編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數26日開盤漲跌互見，以科技股為主的那斯達克指數跌1.5%跌最重，Google母公司字母和微軟在內的公司上季財報令人失望，拖累大型科技股前一日盤後下跌，並引發市場擔憂美國經濟成長放緩。歐新社
美股三大指數26日開盤漲跌互見，以科技股為主的那斯達克指數跌1.5%跌最重，Google母公司字母和微軟在內的公司上季財報令人失望，拖累大型科技股前一日盤後下跌，並引發市場擔憂美國經濟成長放緩。歐新社

美股三大指數26日早盤漲跌互見，以科技股為主的那斯達克指數重挫1.6%跌最重，主要是Google母公司字母和微軟在內的大型科技公司上季財報令人失望，並引發市場擔憂美國經濟成長放緩。這兩家科技大廠早盤股價應聲挫跌逾7%，拖累大盤走低。

道瓊早盤漲約10點或0.03%，勉力維持在平盤之上；標普500指數下挫0.67%，那斯達克指數跌1.6%。費半指數跌0.5%，台積電ADR漲0.08%。

科技巨人疲弱的財報為本周其他財報定下了灰暗基調；蘋果公司、臉書母公司Meta及電商巨頭亞馬遜即將發布財報。Sand Hill全球顧問公司維吉洛表示，以更宏觀的視野來看，沒有一家公司能不受大環境的影響，數位廣告支出正在放緩。

科技股持續走弱，儘管10年期美國公債殖利率25日連續第二日下滑。公債殖利率回落，是因投資人日益押注美國聯準會（Fed）將放慢升息步調，但顯然仍不敵科技大廠財報利空的衝擊。

市場之前預期Fed將稍微「收斂鷹爪」，助攻美股三大指數連續三日上揚，但企業財報欠佳和展望黯淡，暗示Fed迅速升息之舉正拖累經濟成長放緩。

字母25日盤後重挫6.7%，字母上季營收和每股盈餘（EPS）不如市場預期，顯示數位廣告市場轉弱，連Google搜尋引擎巨人也無法倖免。

微軟同日盤後跌3.5%，雖然旺盛的市場需求推動微軟營收增速高於預期，但在強勢美元的拖累下，營收增幅為五年來最低。

指數 殖利率 營收

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