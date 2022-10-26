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晶片業陷「空前」不景氣 短期難扭轉頹勢

編譯簡國帆／綜合外電
德州儀器（TI）和SK海力士的上季財報，都描繪出晶片市況黯淡的景象。路透
德州儀器（TI）和SK海力士的上季財報，都描繪出晶片市況黯淡的景象。路透

彭博資訊報導，德州儀器（TI）和SK海力士的上季財報，都描繪出晶片市況黯淡的景象，澆熄了能迅速扭轉頹勢的希望。

晶片廣泛用於從家電到飛彈等各類產品的德儀預估，本季營收頂多只有48億美元，少於分析師預估的49.3億美元。SK海力士則表示，上季記憶體晶片價格跌了20%，同時警告「市況空前惡化」，將大砍明年的資本支出至少50%。

在這兩家晶片商公布財報前，晶片類股近來已大漲，費城半導體指數截至25日已連漲七個交易日，本月中以來累計上漲約11%。投資人正試圖尋找晶片需求的觸底跡象，一些人樂見SK海力士減產以抑制供過於求、並將減少低利潤產品的行動。 IG市場公司分析師Hebe Chen認為，若投資人願意從長期觀點來看，SK海力士減產有助提高利潤。

德儀則再度引發景氣趨緩正在蔓延的憂慮，該公司表示，疲軟需求已景想工業設備的晶片，而工業設備向來是較不受不景氣影響的領域。德儀說，整體而言，本季訂單已惡化，取消的訂單也在增加。微軟上季成長為五年最慢，賣給PC製造商的Windows軟體銷售不如預期，更增添擔憂情緒。美國政府努力想抑制中國大陸的晶片製造業務，也讓整個產業蒙上陰影。

正在減產30%的日本記憶體晶片製造商鎧俠，表示市場處於「凜冽困境」，信心何時能改善也不確定，NAND快閃記憶體晶片的需求正全面減弱。鎧俠社長早坂伸夫說：「記憶體市況凜冽，當前的調整期會多長、多深，是大家都想知道的事情。來自PC、智慧手機及資料中心的需求正在下滑，我無法預見什麼時候會開始復甦。」三星電子、台積電、英特爾以及輝達等晶片業者，都已經示警需求減少。

德儀財務長利薩爾迪說，現在根本不可能判斷當前的晶片業不景氣，究竟單純只是客戶在減少庫存、還是更深的經濟疑慮造成，即便經濟回穩，還有半導體的景氣循環，「如果客戶在過去兩年囤積太多庫存，我也不意外，現在我們正往相反的方向走」。

晶片 投資 利潤

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