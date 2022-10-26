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美管制令衝擊大 台積供應商ASMI預料對中銷售衰減40%

編譯劉忠勇／綜合外電
ASMI和ASML僅一字之差，同為荷蘭商晶片設備製造商。（截圖自ASMI）
ASMI和ASML僅一字之差，同為荷蘭商晶片設備製造商。（截圖自ASMI）

荷蘭半導體設備供應商ASMI（非ASML）周二表示，美國對中國剛推出的出口管制令將嚴重影響其在中國的業績。該公司公布的第3季營收略高於自己的預測。

ASMI 7-9月營收成長33%，達到6.1億歐元（6.07億美元），超過本身5.7億-6億歐元的財測範圍，經美國最新出口限制預期將產生的負面影響調整後，第3季新訂單金額為6.76億歐元。ASMI表示，美國管制令影響在中國超過40%的業績，該公司因此決定減少第3季的下單和積壓訂單。

ASMI開發並生產用來在晶圓上組成超薄膜的半導體製造設備，這是生產高階晶片的重要程序，客戶包括台積電和英特爾。

ASMI發布新聞稿說：「我們在中國的設備銷售在2022年前九個月占我們總營收16%，一直是我們業務中不斷成長的部分，對集團的獲利力有很大貢獻。」

ASMI如今預計10-12月一季營收將穩定在6億至6.3億歐元。

另一家荷蘭規模較大的同業艾司摩爾（ASML）第3季營收和利潤也超出預期，但表示美國對中國新實施的晶片技術管制措施影響「有限」。艾司摩爾指出，由於目前無法滿足整體訂單需求，若來自中國的設備訂單減少，仍可以把產品賣到其他地方。

營收 晶片 台積電

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