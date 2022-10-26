壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

壓不住高通膨，還讓手上資產出現幾百億美元的虧損，聯準會恐迎來更多罵聲。（路透）

央行 通常不考慮帳目盈虧，但美國聯準會 和全球各國央行快速增加的赤字，使得此一會計問題可能引發政治反彈。

由於通膨居高不下、央行激進升息，債券市場正在經歷30年來最嚴重的拋售。債券價格下跌意味，聯準會和其他央行近幾年採取刺激行動所積累的大量資產，出現了帳面虧損。

升息之後，央行還必須為商業銀行存放的準備金支付更多利息，這導致聯準會出現經營虧損，最終可能要靠美國財政部 發債填補。英國財政部已經準備要為英國央行的虧損埋單。

英國的舉動凸顯出，美國在內的許多國家，央行不再是政府收入的重要貢獻者，Amherst Pierpont Securities公司認為，美國財政部的角色將發生「驚人移位」，從去年自聯準會獲得大約1000億美元變成到今年可能面臨虧損800億美元。

會計損失可能引發外界痛批當局為拯救市場和經濟而實施的資產購買計畫，加上當前正值通膨居高不下之際，可能促使人們要求遏制貨幣政策制定者的獨立性，或限制他們下次危機時可以採取的措施。

曾在瑞士央行工作的瑞士再保險首席經濟學家Jerome Haegeli表示，「央行虧損的問題不在於虧損本身，反正他們總是可以補充資本，麻煩在於央行可能愈加頻繁地面臨政治反彈」。

對開發中國家來說，央行的損失可能削弱信心並導致資本外流，這種對公信力的挑戰雖然比較不會發生在富裕國家，但仍然可能出現其他後果。過去一年，央行因為未能準確預判並及時對通膨採取行動而遭到政治抨擊，如果帳面再出現損失，恐招致更多指責。