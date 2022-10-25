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押寶Fed寬鬆 股指連漲3日

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押寶Fed寬鬆 股指連漲3日

記者張大仁／即時報導
美股25日再度收高。(美聯社)
美股25日再度收高。(美聯社)

由於投資人評估殖利率下滑和最新數據以進一步了解美國經濟的健康狀況，美股25日再度收高。

道瓊工業平均指數收高337.12點或1.07%至3萬1836.74點。史坦普500指數上漲61.77點或1.63%至3859.11點。那斯達克綜合指數上漲246.5點或2.25%至1萬1199.12點。

25日的走勢加劇了前兩個交易日的漲勢。道指和史指24日均上漲超過1%，而那指上漲0.9%。21日道指飆升逾700點。

債券殖利率的下降促成了這些漲勢。指標10年期美國國債殖利率下跌約15個基點至4.087%。2年期美國國債殖利率下跌約3個基點至4.473%。

Cornerstone Wealth投資長霍吉(Cliff Hodge)表示，綜合來看，殖利率和主要指數走勢顯示投資人「對Fed更寬鬆的預期加倍下注」。

霍吉表示，25日公布的經濟數據對於尋求Fed改變升息路線的投資人來說也代表一種希望，因為Fed試圖抑制通膨。

25日發布的標準普爾CoreLogic Case-Shiller 20大城房價指數顯示，8月20個核心城市的房價環比下跌1.3%，但仍較一年前高出13.1%。消費者信心指數也下跌，代表在前景改善兩個月後，對經濟的看法已經惡化。

Voya Investment Management多種資產策略和解決方案投資長桑斯基(Paul Zemsky)針對債券走勢和通膨數據表示，「這是一場相當大風暴之後的彩虹。」「我們看到經濟已經放緩夠多，不必擔心Fed真的會在已經定價的基礎上升息。」

他說，「我們終於到達市場已經消化Fed適當收緊政策的程度。」「一旦如此，市場的不確定性就會下降，可能會看到更高的股價。」

最重要的是，交易員仔細研究了一些企業的財報。通用汽車和可口可樂在公布強於預期的財報後分別上漲3.61%和2.34%。在每股獲利不到預期的一半後，施樂股價暴跌14.05%。

本季到目前為止，企業已經證明表現可能比預期的要好。FactSet數據顯示，截至25日上午，71%的財報每股獲利超出分析師預期。

華爾街關注大型科技公司的財報。Alphabet和微軟在收盤後發布結果。Meta Platforms、亞馬遜和蘋果將在本周稍後跟進。鑑於其龐大的規模和市值，任何數據都可能影響股市走勢方向。

高盛總裁兼營運長沃爾德倫(John Waldron)表示，通膨是企業目前面臨的最大威脅，「通貨膨脹是我們現在必須解決的最大問題。」他表示，工資壓力和大宗商品價格上漲尤其具有挑戰性，可能會侵蝕企業的獲利率。

在美國消費者方面，他認為並沒有減少支出，而是在進行替代。

歐洲央行將於本周開會，因為大西洋彼岸的央行試圖在比美國更糟的經濟成長背景下對抗通膨。

然而，Global X歐洲投資策略主管迪勒多內(Morgane Delledonne)表示，歐洲的成長擔憂和英國債市近期的動盪，並不意味著歐洲央行即將退出升息進程。

他表示，「我認為歐洲央行和英格蘭銀行可能會更加激進，或者至少與Fed一樣激進。展望未來，不會有利差推動美元進一步升值。」他預計歐洲央行本周將升息3碼。

他認為美元應該會止穩甚至從這裡下跌，這可能會提振那些在國際收入中占比較高的美國企業。

歐元兌美元上漲0.8%，但仍略低於平價。

殖利率 投資 指數

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