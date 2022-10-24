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習近平鞏固權力市場反應負面 中概股不支倒地

中央社／紐約24日專電
港股恆生指數24日跌逾千點，跌幅6.36%，創全球金融海嘯爆發以來最大單日跌幅。圖為香港交易所。（路透）
港股恆生指數24日跌逾千點，跌幅6.36%，創全球金融海嘯爆發以來最大單日跌幅。圖為香港交易所。（路透）

美股今天收紅，道瓊指數勁揚417點，站上6周來最高點。但中共總書記習近平展開第3任期，市場反應負面，阿里巴巴、京東等在美掛牌的中概股不支倒地，跌幅都達雙位數。

美股財報季本周邁入高潮，3大指數有好的起步，道瓊工業指數終場勁揚417.06點，漲幅1.34%，收在31499.62點。標準普爾500指數上漲44.59點，漲幅1.19%，收在3797.34點。以科技股為主的那斯達克綜合指數攀漲92.9點，漲幅0.86%，收在10952.61點。

但習近平與由親信組成的中共新一屆領導班子23日亮相後，追蹤在美掛牌數十家中概股走勢的那斯達克中國金龍指數今天暴跌14.43%，收在2013年4月以來最低點。

根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data），這項指數創2004年有紀錄以來最大單日跌幅，市值蒸發734億美元。

阿里巴巴、拼多多、京東、中國電信、網易是在美掛牌市值前5大中資企業，這5檔美國存託憑證（ADR）市值合計蒸發逾520億美元。阿里巴巴ADR大跌12.5%，京東與拼多多ADR跌幅分別達13%、24.6%。百度ADR跌幅和阿里巴巴差不多。

其中，電子商務巨擘阿里巴巴ADR一舉摜破2014年首次公開募股（IPO）發行價68美元，收在63.15美元。與2020年10月攻上的歷史高點317.14美元相比，兩年來回檔80%。

這些以科技業為主的中概股曾是外資寵兒，其走勢已成為外資評斷中國經濟前景的風向球。

10月稍早，中共第20次全國代表大會在經濟走弱的背景下登場。根據官方數據，中國第3季國內生產毛額（GDP）年增3.9%，優於市場預期。但過去一年，中國受COVID-19疫情糾纏，強力封控擾亂生產活動；監管單位重點打擊科技、補教業，地產業因去槓桿而不景氣，城鎮青年失業率接近20%。

港股恆生指數24日跌逾千點，跌幅6.36%，創全球金融海嘯爆發以來最大單日跌幅，成為在美掛牌中概股大跌的前兆。

觀察家認為，市場走勢反映投資人對習近平人馬突破經濟困境缺乏信心。

相較之下，美股近幾周回穩，表現令投資人安心許多。道瓊指數上周強彈4.9%，締造2020年11月以來最佳3周表現。金融、航空族群財報普遍比預期理想，投資人認為經濟前景可能沒有想像中糟，加上聯邦準備理事會（Fed）官員可能即將考慮放慢升息腳步，都提振市場信心。

本周財報季重頭戲包括蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon.com）及Google母公司Alphabet等科技巨擘，和波音（Boeing）、可口可樂（Coca-Cola）等具景氣指標作用的績優股。美國第3季GDP數據預定27日公布，有望顯示經濟擺脫連兩季萎縮格局。

指數 道瓊 投資

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