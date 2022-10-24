延續上周升勢 道指漲417點

三大股指24日收高，因交易員試圖推升上周的大幅升勢並評估最新的利率走勢。美聯社

三大股指24日收高，因交易員試圖推升上周的大幅升勢並評估最新的利率走勢。

道瓊工業平均指數 上漲417.06點或1.34%至3萬1499.62點。史坦普500指數上漲44.59點或1.19%至3797.34點。那斯達克綜合指數上漲92.9點或0.86%至1萬952.61點。

投資 人將關注大型科技公司的財報。Alphabet和微軟將於25日公布。蘋果和亞馬遜將於27日揭曉。

美國商銀財富管理部門首席股票策略師珊德文(Terry Sandven)表示：「一切都與獲利有關，在我們看來，老實說，獲利正在達到或低於預期。」他表示，通膨數據和利率也有助定調，但投資人目前在財報旺季期間仍堅持獲利和前瞻性財測，「非常有可能，接下來兩周財報的表現，大盤也將同步反應。」

10年期美國國債殖利率 小幅走高，收復早盤的跌勢。收盤上漲約 3 個基點至4.25%。2年期國債殖利率上揚約2個基點至4.52%。

隨著第3季財報季升溫，股市迎來動盪的一周。主要股指上周創下6月以來最大單周漲幅，道指上漲4.9%。史指和那指分別上漲4.7%和5.2%。

其中大部分漲幅來自21日，當時道指上漲700多點，而史指和那指分別上漲2.3%左右。投資人對企業財報和華爾街日報的一篇報導做出反應，該報導顯示一些Fed官員擔心升息幅度過大。

Motley Fool Asset Management總裁莫雷(Kelsey Mowrey)表示：「當然，本周獨特之處在於，起點處於高處。」「我認為，強勁的就業數據為Fed提供了繼續升息所需的彈藥，但21日的消息確實以正面方式震撼了市場。」

預計第3季GDP將顯示美國經濟溫和成長，擱置一些關於當前是否存在衰退的辯論。

然而，嘉信理財首席投資策略師桑德斯(Liz Ann Sonders)表示，房地產等一些產業顯然正處於嚴重低迷狀態，這似乎已被股市定價，「2021年的市場在一定程度上反映了今年經濟情況。」她指出，即使許多個股全年大幅下跌，但總體指數仍強勁上漲。

她表示，今年這些指數已經「回落」，三大股指均處於熊市區域。這可能意味著市場現在已經消化了全面衰退，但圍繞通膨和利率的不確定性可能會打破這種模式。

桑德斯說，「短期內市場變得非常敏感。這與Fed有很大關係。」

在過去兩周的財報電話會議上，通膨是高管們最關心的問題。

根據FactSet的分析，在此期間公布財報的史指企業中，約有三分之二在電話會議中討論了這個話題。

高管們絕大多數同意通貨膨脹正在損害其企業。但對何時會消退有所不同，有人說它已經消退，其他人預測要到2023年下半年。

百事可樂CEO拉古爾塔(Ramon Laguarta)表示：「整個產業的供應鏈挑戰顯然仍然非常高，通膨環境仍然非常嚴峻。」

華爾街頂級策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)認為，中國股市的拋售與基本面脫節，提供了買入機會。

他在報告中指出，「中國周末的成長數據出人意料地令人驚訝，但今天其股市卻遭到強烈拋售。」「我們認為，由於預期的成長復甦、疫情封鎖逐步重新開放以及貨幣和財政刺激措施，這是個很好的低接機會。第3季和第4季的獲利應該會確認基本面仍然錨定在有韌性的勞動市場和疫情重新開放。」

追踪那指高盛中國指數的景順金龍中國ETF暴跌14.5%，盤中最低跌逾20%。之前北京加強了習近平主席的權力控制，削弱了投資人對非國有企業的信心。

Evercore ISI策略師馬哈尼(Mark Mahaney)表示，亞馬遜第3季預期可望達標，但隨著這家電商巨頭努力應對外匯利空，第4季的下行風險迫在眉睫。

他說，「根據上季數據點和我們的模型敏感性分析，亞馬遜第3季的估計絕大多數是合理的。」「由於與第4季有關，我們認為華爾街的營收成長22%的假設存在一些下行風險，主要是由於外匯利空上升，我們對第4季營收成長有下跌的預期。」