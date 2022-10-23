印度排燈節漸成美國主流節日

排燈節是印度裔重點節日。（路透）

今年排燈節(Diwali)似乎無處不在。

越來越多大品牌開始在美國認識這個特別的燈節，刊登廣告活動並囤積與節日相關的產品。慶祝排燈節的南亞裔 美國人現在可以在好市多購買煙花、買Hallmark的賀卡和在Target採購派對裝飾品。

排燈節，也被稱為屠妖節(Deepavali)，是印度 教最重要的節日之一。這個節日對錫克教徒和耆那教徒也具有重要意義，不僅在印度，而且廣受尼泊爾、馬來西亞、新加坡和其他有南亞僑民的國家慶祝。

對許多第一代和第二代南亞裔美國人來說，他們越來越承認這個節日是個顯著的轉變；經營送餐評論網站Meal Matchmaker的塞特派西辛(Soni Satpathy-Singh)說，之前他們只在家裡慶祝這個節日，但很少看到社區以外的人承認這一點。

8年前，塞特派西辛為《Brown Girl》雜誌寫了一篇文章，感嘆排燈節沒有引起大眾零售商 的注意，即使印裔美國人人數不斷增加，收入也很高。但時至今天，情況看來有了很大的不同。

她指出：「有趣的是觀察過去8年來可以逐步買到什麼東西來慶祝排燈節。」「在成長過程中，我們通常會從印度購買排燈節用的東西或使用父母已在家裡擁有的東西。不必試圖上街去尋找，部分原因是根本找不到。」

行銷策略師和企業主表示，排燈節廣告活動和產品的激增，反映出美國南亞人口近年來的成長幅度。

●消費者在尋找身份代表

行銷組織Essence Global資深戰略總監納瓦那亞甘(Dhatri Navanayagam)表示，不難理解為什麼越來越多企業開始關注排燈節。

根據皮尤研究中心的分析，亞裔美國人是美國成長最快的種族或族裔群體，預計到本世紀中葉將成為美國最大的移民群體。印度裔美國人有460萬人，約占其中的21%，從2000年到2019年人數增長了一倍多。

印度裔美國人的家庭收入中位數為11.9萬元，遠高於總人口的水平。

因此，排燈節為企業提供了一個重要的商業機會，因為這是送禮物、點燃鞭炮和與朋友和家人一起盛宴的傳統。但根據納瓦那亞甘的說法，品牌光在產品上打上「排燈節快樂」是不夠的，消費者正在尋找感覺真實和有意義的產品和行銷活動。

她說，「品牌越來越傾向了解消費者在這個節日期間需要什麼，以及它們如何能真正加強和提供幫助。」

納瓦那亞甘說，樂高就是一個顯著的例子。她補充說，除了凸顯排燈節禮物創意外，該公司的網站還提供了使用人們在家中利用既有的樂高積木製作傳統地畫(rangoli)的說明；由於許多消費者目前面臨財務壓力，這種作法感覺特別重要。

塞特派西辛也注意到部分企業做出更多努力。廚具品牌Our Place製造了備受追捧的Always Pan，為排燈節提供油炸套餐建議，供消費者製作samosas、jalebis或murukku以慶祝活動。派對供應商Big Dot of Happiness製作了她多年前購買過的排燈節裝飾品。

但她也看到一些讓人感覺不是特別周到的嘗試，比如Edible Arrangements的排燈節主題拼盤。雖然該品牌想要慶祝排燈節，但它的產品是由巧克力覆蓋的草莓和灑上亮片的迷你芝士蛋糕組成的，她認為這與節日無關。

她說，「沒有印度風味或任何讓人聯想到排燈節糖果(mithai)的東西，就只是商業上一時的人來瘋。」

●南亞企業家已長期盡力於此

Malai創始人巴維西(Pooja Bavishi)表示，雖然大品牌最近才開始承認排燈節，但南亞企業家和小企業主早就針對這個節日開發獨特的產品。

Malai是一家總部位於布魯克林的冰淇淋企業，受南亞風味和配料的啟發，於2019年開始銷售其排燈節慶典盒。該系列中的商品，像是過去幾年中推出的gulab jamun冰淇淋蛋糕和Parle-G masala chai ice奶油三明治，都為迎合新一代印度裔美國人，而且一直在尋找熟悉口味的最新風味。

她說。事實證明，它非常受客戶歡迎，「Malai的主要目標之一是展示這些口味和這些產品是美國人文化的一部分，不應被視為異國文化。」

塞特派西辛說，Etsy一直是排燈節產品的另一個主力，包括蠟燭、工藝包和其他禮物。納瓦那亞甘以南亞裔經營的小企業Madhu Chocolate 和TAGMO Treats為例，它們都迎合年輕一代有意識的消費者。總部位於奧斯汀的Madhu Chocolate以貨源不斷而自豪，推出一種排燈節巧克力棒，採用Parle-G碎屑調味的masala chai。與此同時，總部位於紐約的TAGMO Treats提供排燈節mithai，向家庭廚師致敬。

納瓦那亞甘說：「這些本地巧克力公司正在使用熟悉的印度風味風格，與年輕的南亞世代立永續的關聯性。」「它顯示出對不同世代如何慶祝排燈節以及這對他們的意義提供更多見解。」

●這個節日是否過度商業化？

隨著排燈節在美國得到更廣泛的認可和慶祝，人們也擔心這個假期是否會變得過度商業化，正如印度的一些批評者長期以來所抱怨的，或者主流品牌是否只是為了自己的商業目的利用這個假期。

塞特派西辛說，其中一些是無可避免的，「當任何文化中的任何事物成為主流時，都會冒著被濫用的風險。」「有時我覺得這應該要能與能見度齊頭並進。」

巴維西對大量來自小企業和主流零售商的排燈節產品感到鼓舞。當她在北卡羅來納州夏洛特長大時，她的家人在排燈節期間沒有太多傳統活動，部分原因是當時排燈節商品不太容易買到。但現在情況已有所不同。

她說，「這些假期能得到認可真是太好了。過去很長一段時間內甚至都根本未獲承認。」「但接下來應該要更加謹慎。」

當然還有更深層次的問題值得探索。排燈節產品背後的負責人或企業是否是南亞裔是否很重要？慶祝和花錢之間的界限是什麼？對於塞特派西辛來說，甚至只要進行這些對話的事實本身就是進步。

她說，「這樣好嗎？不好嗎？這是否意味著我們已經達到目標？我還不知道答案是什麼，」她指的是銷售排燈節產品的主流零售商。「但我認為，我們已經到了可以討論這些事情的地步，這就很夠了。」