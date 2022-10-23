美超級財報周 5大看點

美股投資人將進入這波財報季最忙的一周。（歐新社）

美股投資人本周將進入這波財報季最繁忙的一周，超過三分之一的標普500指數成份企業都將發布財報，包括蘋果、微軟 、英特爾、亞馬遜 、臉書母公司Meta、Google母公司字母等重量級科技業者，還有麥當勞、波音及可口可樂等產業大咖，市場將關注五大重點。

MarketWatch指出，本周將有165家標普500指數成分股發布上季業績，由於美國企業持續面臨強勢美元、利率上升、通膨居高不下，以及潛在經濟衰退等不利因素，這些財報將是年底前對美股基本面表現的最後一次全面解讀，也可能決定各類股的下一波走勢。

投資人將關注五大重點。首先是通膨對消費支出的影響、和年終購物季展望，這能從可口可樂、金百利克拉克、卡夫亨氏、美泰兒等業者財報窺見，優比速也將提供購物季貨運展望，亞馬遜則能說明電商銷售前景。

其次為線上廣告前景會有多糟。在經濟衰退中，以廣告為主要營收的科技公司面臨很高的風險，尤其是字母及Meta，同時市場競爭也日益激烈。上周Snap警告廣告主縮減行銷預算 ，讓產業前景蒙上陰霾。

第三為個人電腦（PC）需求何時反彈。顧能表示，上季PC出貨下降19.5%，為史上最大降幅，本周或許可從微軟、英特爾和蘋果的財報找到市場前景的線索。

第四為經濟衰退是否會拖累雲端運算業務。亞馬遜AWS、微軟Azure和Google Clound的第2季成長都較第1季放緩，隨著經濟疲軟，華爾街預估，這三大巨頭的第3季成長將進一步趨緩。

最後為企業是否即將縮減IT預算。 IBM上周表示，美國和亞洲的情況依舊強勁，但西歐的客戶日漸謹慎。戴爾PC銷售的急劇下滑，顯示預算緊縮。微軟和思愛普（SAP）都將提供有關IT支出的蛛絲馬跡。