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疫情漲勢來得快去得快 Snap兩創辦人身價一年掉八成

編譯易起宇／綜合外電
社群媒體公司Snap股價22日一度跌至疫情前低點，該公司兩位共同創辦人許畢格爾和莫菲的身價一年來也暴跌逾八成。 美聯社
社群媒體公司Snap股價22日一度跌至疫情前低點，該公司兩位共同創辦人許畢格爾和莫菲的身價一年來也暴跌逾八成。 美聯社

社群媒體公司Snap兩名共同創辦人許畢格爾（Evan Spiegel）和莫菲（Bobby Murphy）的財富消失速度，就和他們累積的速度一樣快。

彭博資訊報導，在Snap 20日盤後發布上季營收成長增幅創下2017年掛牌上市來最低後，其股價21日崩跌28%至7.76美元。據彭博億萬富豪指數，在這最新一波跌勢後，該公司32歲執行長許畢格爾的個人淨值只剩下32億美元，遠低於去年同一時間的139億美元；34歲的技術長莫菲，今年身價也暴跌81%至19億美元。

總部位在加州的Snap，是靠著這波疫情大發利市的公司之一，其股價在去年9月觸頂達到83美元，但如今疫情以來的整個漲幅已完全吐出：其股價21日一度最深跌32%至7.33美元，落到2019年2月來谷底，今年來跌幅高達84%。

其他同樣仰賴線上廣告收入的公司股價也受到衝擊，這些公司創辦人的身價也隨之下滑。

臉書母公司Meta執行長祖克柏今年初身價約有1,250億美元，但公司股價今年來暴跌約60%，祖克柏的身價已蒸發約760億美元；Google母公司字母共同創辦人佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin）也已分別流失約360億和350億美元的財富。

彭博富豪指數追蹤的全球500大富豪目前合計身價為6.6兆美元，今年來已下滑20%，或相當於蒸發掉近1.7兆美元。

股價 疫情 指數

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