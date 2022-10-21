傳Fed緩升息 道指飆748點

雖然有些令人失望的財報，但華爾街以高調結束了動盪的一周，美股21日上漲。在科技股方面，社交媒體公司Snap在上季營收11.3億元低於預期後下跌28.21%。路透

雖然有些令人失望的財報，但華爾街 以高調結束了動盪的一周，美股21日上漲。

道瓊工業平均指數上漲748.97點或2.47%至3萬1082.56點。史坦普500指數上漲86.97點或2.37%至3752.75點。那斯達克綜合指數上漲244.87點或2.31%至1萬859.72點。

21日的走勢延續了本周股市漲幅。史指和道指分別上漲4.7%和4.9%，而那指上漲5.2%。這是自6月以來所有三大股指最佳單周走勢。

雖然10年期美國國債殖利率 飆升至2008年以來的最高水平，而且企業財報喜憂參半，但股指仍然收漲。

Schwab Center for Financial Research交易和衍生品總經理佛雷德里克(Randy Frederick)說，「我認為上周美股在技術面有點超賣。一如過去多次看到的那樣，當事情變得足夠負面時，它就會成為某種反彈的反向指標。」

他說，「但就像我們經歷過的每次反彈一樣，它並未很好地持續下去。今天的反彈並不一定代表它將持續到下周。如果是這樣，我懷疑這種漲勢不會超過一兩天。」

銀行股是最大亮點，高盛上漲4.67%，摩根大通上漲5.25%。

財報限制了股指升幅。道指成分股美國運通和Verizon在發布上季財報後分別下跌1.73%和4.46%。在科技股方面，社交媒體公司Snap在上季營收11.3億元低於預期後下跌28.21%。

《華爾街日報》報導，部分Fed官員擔心大幅升息 會導致過度緊縮，美國國債殖利率早盤從高位回落。該報導似乎也因此提振了股市。

Fed大舉升息是今年美股跌入熊市的一個主要因素，交易員繼續提高對Fed將在何處停止升息的預期。

Stifel首席股票策略師班尼斯特(Barry Bannister)指出，「我們真的只需要Fed暫停一下。與其說它們直接否認未來升息，不如說每次會議都會變動；如果數據符合預期，那麼在2023年上半年之後，就不必再升息更多了。」

10年期國債殖利率的急劇逆轉，可能是美國國債殖利率在本周大幅上漲後暫時觸頂的訊號。

10年期殖利率早盤觸及4.33%的高點，在午盤降至4.2%。上周收於4.02%。

殖利率走低，因為投資人對《華爾街日報》的一篇報導和舊金山Fed行長戴利的評論做出反應。後者表示Fed可能開始放慢升息步伐。 《華爾街日報》的報導還暗示，Fed在11月將聯邦基金目標利率上調3碼後，可能會考慮在12月小幅升息。

關注短期技術面的瑞德勒(Scott Redler)表示，殖利率似乎出現見頂跡象，這有利於股市，「過去兩天我們過度誇大了殖利率。殖利率和史指及類股都創下新高。」「感覺好像有點到此為止的感覺，我們今天的確得到某種小型鴿派轉向。」

包括埃克森美孚在內的一系列股票在交易時段創下歷史新高，上漲1.88%，接近1920年上市以來的水平。國防承包商諾斯羅普格魯曼公司也創下1994年諾斯羅普飛機公司與格魯曼航空航天公司合併以來的最高水平。

部分股票則創下盤中新低。包括Match Group，其交易水平可追溯到2015年11月的IPO。Verizon跌至2021年8月以來的最低水平。

舊金山Fed行長戴利表示，她預期Fed能夠「放慢」升息步伐，但不確定何時會實現。

她在加州大學伯克利分校的問答場合中表示，她認為Fed應該考慮降低市場對11月將繼續升息3碼的一系列升息步伐預期。

但她強調並不是鼓吹降低利率，只是放慢升息的步調，「我個人的看法是目前我們此刻應該好好考慮一下，但數據並不支持這麼做。」「除非我能讓數據聽話，但它們並不合作。」

戴利表示，她仍預期Fed將基準利率調升至4.5%至5%的區間，並因而「緊縮經濟」；至於利率政策，她支持「升息並維持」且不認為2023年會出現任何降息作法。