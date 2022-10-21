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Android涉壟斷 Google遭印度開罰1.6億美金

編譯陳曉慈／即時報導
印度反壟斷監管機構「競爭委員會」調查指出，Google旗下的Android作業系統涉及壟斷，並對Google開罰1.6億美金。（路透）
印度反壟斷監管機構「競爭委員會」調查指出，Google旗下的Android作業系統涉及壟斷，並對Google開罰1.6億美金。（路透）

印度反壟斷監管機構「競爭委員會」（Competition Commission of India ，CCI）調查指出，Google旗下的Android作業系統為了推廣Google自家軟體如Youtube、Chrome，會排擠其他同性質的應用程式，印度競爭委員會將此裁定為違法，並對Google開罰1.6億美金。

研究機構Counterpoint調查指出，Google在印度智慧型手機市場獨占鰲頭，印度95%以上的智慧型手機都是Android作業系統。這些手機通常會預安裝Google自家軟體，包含預設Google為主要搜尋引擎，透過演算法將有利Google的結果強推到使用者面前。

印度競爭委員會表示，Google不應讓使用者無法移除手機上預安裝的Google應用程式，並警告Google若與任何智慧型手機製造商簽屬條約，鼓勵只賣「使用Android作業系統的或是Google軟體的行動裝置」，都可能違法。

歐盟今年9月才對Google祭出相似的反壟斷裁決。Google因對Android行動裝置製造商施加違法限制，藉此強化自身在網路搜尋市場的壟斷地位，遭歐盟法院重罰天價41億美金。

如今全球的監管機構都緊盯這個科技巨擘，Google在美洲、亞洲都面臨多起相似訴訟案。

Google 智慧型手機 印度

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