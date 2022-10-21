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馬斯克：我和巴菲特不同 有在打造東西

編譯陳律安／綜合外電
馬斯克說他和巴菲特不一樣，有在研發實際的產品。路透
馬斯克說他和巴菲特不一樣，有在研發實際的產品。路透

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克表示，自己有在生產實質的東西，不像「股神」巴菲特，只是在股市進出和調度資金，顯然欲藉此劃清與巴菲特的界線。

馬斯克日前在特斯拉法說會上被問及，若把旗下事業彙整成一家母公司，如Google母公司字母的形式，是否能創造價值。根據這個想法，馬斯克名下的控股公司將包含SpaceX、Neuralink、推特等事業。

對此馬斯克回應，他事業中業務相互重疊的地方很少，也駁斥模仿巴菲特成立波克夏公司的想法。

他說：「我不是巴菲特。我不是一名投資人。我是一位工程師、一名製造業從業人員及技工。」「我有在研究、設計和研發產品，我們不會有投資組合之類的東西。」

馬斯克也曾抨擊巴菲特和其事業。執掌波克夏的巴菲特會找到價值被低估的事業，並分配資金。馬斯克去年說：「坦白說，我不是巴菲特忠實的擁護者。他坐在那看一堆企業的年報，實在是非常無聊。」「他在那試圖釐清，究竟百事公司還是可口可樂值得挹注更多資金。若你問我，我不得不說這工作真有些無聊。」

然而，馬斯克也曾認可巴菲特強大的投資技巧，以及其事業對經濟的貢獻。馬斯克在先前的法說會上，也曾引用過巴菲特的話。

巴菲特也曾形容馬斯克是了不起的人物，並稱讚特斯拉化不可能為可能，取得成功。

巴菲特 馬斯克 特斯拉

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