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一篇報導救美股 市場再度燃起Fed將減緩升息速度的希望

編譯任中原／綜合外電
華爾街日報21日報導，聯準會（Fed）決策官員對於12月會議是否縮小升息幅度有所爭議。 路透
華爾街日報21日報導，聯準會（Fed）決策官員對於12月會議是否縮小升息幅度有所爭議。 路透

由於華爾街日報報導，聯準會（Fed）決策官員對於12月會議是否縮小升息幅度有所爭議，令金融市場再度燃起Fed將減緩升息速度的希望，美股21日早盤因而反彈。

Snap上季財報表現不佳，連累眾家社群媒體股崩跌，美股主要指數也受拖累，21日開低，但華爾街日報（WSJ）報導聯準會（Fed）12月升息幅度可能變小，支撐美股翻紅走高。道瓊指數一度漲300點，標普500和那斯達克綜合指數也同樣走揚，費半漲近1%，台積電ADR卻跌1.7%。

華爾街日報指出，Fed官員傾向於11月會議第四度升息3碼，但有多位官員開始發出「鴿派」論調，暗示12月會議的升息步調應該減緩，以降低經濟出現「非必要大幅滑坡」的風險。

但「鷹派」仍強調，現在就談減緩升息速度仍言之過早，因為通膨升勢持久且廣泛。

Fed官員面臨一系列的決策。第一，12月是否僅升息2碼？果真如此，Fed將如何解釋他們為何在對抗通膨戰役中退縮？

報導指出，有「鷹后」之稱的克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（今年有投票權）之前曾表示，贊成11及12月各升息3碼，因為對抗通膨之役迄無進展。

費城區總裁哈克表示，「基於我們對抑制通膨缺乏進展備感失望，我預料年底前利率將達到4%以上」。

但Fed副主席「鴿后」布蘭納德及一些其他官員最近暗示，他們對11月之後仍維持3碼的升息幅度感到不安。布蘭納德並建議當利率升到某一點時先暫停一下，觀察升息對經濟的影響有多大。

芝加哥區總裁伊凡斯（鴿派，今年無投票權）也擔憂利率升得過高。他偏向於先找到一個足以約束經濟成長，以降低通膨的利率水準，然後維持在此一水準；利率決策不要受到短期通膨數據變化的影響。

升息 利率 華爾街

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