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末日博士：1970年代不景氣混全球金融危機的時期要來了

巴菲特今年買的這支股票報酬率133% 漲勢能持久？

編譯季晶晶／綜合外電
巴菲特挑選個股的精準眼光教人豔羨，但他不建議散戶這樣做。（路透）
巴菲特挑選個股的精準眼光教人豔羨，但他不建議散戶這樣做。（路透）

財經網站MarketWatch報導，雖然美股三大指數今年來都大跌高達兩位數，但仍然有些個股表現極其出色，例如「股神」巴菲特挑中的西方石油公司（Occidental Petroleum），晨星（Morningstar）的數據顯示，這支股票今年來大漲133.7%。但專家不認為這種驚人漲勢能長長久久，建議想追隨巴菲特操作的散戶投資人另尋替代方案。

為什麼西方石油能在2022年繳出這麼優異的表現？原因之一是，原油價格上半年大多數徘徊在每桶100美元左右，儘管最近開始下跌，彭博資訊顯示10月17日時回檔到每桶86美元，官方數據也顯示，天然氣今年普遍上揚，每百萬英熱單位（BTU）9月底升抵7.88美元，遠高去年此時的略低於2美元。

根據9月28日提交的申報資料，巴菲特旗下的波克夏公司加碼西方石油599萬股。這家投資公司自7月以來總共買進逾2,000萬股。

想偷師巴菲特？ 理財網站NerdWallet發言人Andy Rosen警告：「一支股票今年來累計報酬率很高，能讓年初就買進股票的你賺大錢，但並不表示現在投資還能賺。」他補充說，選股有相當大的風險，因為「你必須自行判斷，你正在考慮的資產，好光景能否一直持續」。

Earth Equity Advisors執行長Peter Krull說，漲勢終將結束，對大多數的散戶來說，要精準看對時機的風險很大。他說，「儘管有很多單押一支股票並大賺的案例，但也有很多人賠錢。最審慎的投資原則是擁有多元化的投資組合」。

巴菲特幾年前曾說過，「就我的看法，大部分人的最佳做法是擁有標普500指數基金」。他也相信，至少對大多數投資人來說，應長期持股。他表示，不願意持有10年，就別想著只抱10分鐘。

巴菲特2020在波克夏年度股東會上又再勸告別挑個股：「我認為大部分人沒有能力挑選個股。也許有一些人可以，但總的來說，我認為將橫切買進美國企業，然後忘掉它，結果會比較好。」

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