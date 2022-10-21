末日博士：1970年代不景氣混全球金融危機的時期要來了

「末日博士」羅比尼。（路透）

有「末日博士」封號的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）在接受Odd lots播客訪問時表示，升息造成市場和經濟的痛苦，各國央行 將難以承受其重，最終會在通膨被馴服前放棄貨幣緊縮政策，改變數十年來最激進的升息步伐。這可能是投資人盼望見到的美國聯準會「轉向」，但對羅比尼而言則是「退縮」。

羅比尼先前在Odd lots發表的評論證明他有先見之明。這位Roubini Macro Associates的執行長2020年5月受訪時警告，由於供應衝擊和激進寬鬆，經濟復甦之後都會出現一段高通 膨時期。這個觀點後來成為主流看法。

羅比尼愈來愈相信世界會陷入一段時間的停滯性通膨，各國央行努力控制通膨預期，但他們最終會在金融市場出事而立場動搖。他指出，股市今年來大跌逾20%、私募股權承壓、美國房市降溫，以及信貸市場低迷，多年來利率 維持低檔使得企業債負大增。

羅比尼說：「即使是高級別債券的利率也來到多年來未見的水準。這才只是痛苦的開始。真正的痛苦尚未到來。接下來，一家大型金融機構可能在全球範圍崩解。還有幾家規模大且具系統性的公司，可能倒下。你可能看到另一個雷曼效應，然後聯準會將不得不退縮。你會看到嚴重的經濟衰退，面臨金融市場的衝擊。他們鐵定會退縮。」

但因負面供應衝擊持續發酵，即使是這種情形的深度衰退也還不足以抑制通膨。

羅比尼解釋，「在負面的供應衝擊下，通膨下降速度不夠快」，沒法回到2%，「別忘了，當有負面供應衝擊，會陷入經濟衰退和高通膨」。

他預測，結果將迎來結合1970年代最糟情況和全球金融危機的時期。儘管羅比尼的通膨預測多半可歸結於短期內可能緩解的供應壓力，但他認為更大且不斷發生的結構性障礙將出現，不但降低潛在的成長，未來幾年還可能令物價居高不下。