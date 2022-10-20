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市場預期 Fed政策利率明年上半年將升抵5%

編譯簡國帆／綜合外電
市場預期，Fed的政策利率將在2023年上半年觸及5%的高峰，為迄今最高水準。（路透）
市場預期，Fed的政策利率將在2023年上半年觸及5%的高峰，為迄今最高水準。（路透）

在聯準會（Fed）官員持續發表鷹派談話之際，市場預期，Fed的政策利率將在2023年上半年觸及5%的高峰，為迄今最高水準。美國前財長桑默斯則認為，若Fed的終點利率高於5%，將是「某種里程碑」。

追蹤聯邦資金利率的利率期貨市場顯示，交易員已完全預期Fed利率將在明年5月升抵5%，高於上周公佈9月通膨數據後的4.6%。2023年3月和5月隔夜指數互換合約利率，都高於5%。

桑默斯在推特表示，利率期貨市場顯示，Fed的終端利率已升破5%，「這是某種里程碑，我認為利率還可能再升，但過去18個月來的超過400個基點升幅，確定是我們將在這波升息循環所看到的多數升幅」。

Fed從今年3月以來已五度升息，最近一次是9月升息3碼至3%-3.25%區間，目前市場預估11月將再度升息3碼，基準利率區間將升至3.75%~4%。

Fed理事庫克20日表示，通膨依然高到令人無法接受，因此必須繼續升息，接著維持會限制經濟活動的政策一段時間，與其他官員的說法呼應。

費城聯邦準備銀行總裁哈克（今年沒有決策投票權）則預期，由於Fed抑制通膨的進展不大，今年底的利率水準將「遠高於」4%。明年有投票權的他也說，若通膨仍未降溫，明年能進一步緊縮貨幣政策，這取決於數據，但貨幣政策要產生影響需求時間，「通膨常像火箭般飆升，像羽毛般回落」。

哈克說，根據他對經濟的預測，似乎不會陷入衰退。今年成長將放緩，通膨保持在高點、且金融情勢收緊，今年經濟活動將持平，明年國內生產毛額（GDP）將成長1.5%。他認為現為3.5%的失業率，到明年可能會上升1個百分點，接著下降到4%，這代表在Fed壓低通膨的過程中，勞動市場將保持健全。

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