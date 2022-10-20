通膨憂慮抵消中國需求潛在提振 油價持平 金價漲幅縮小

通膨憂慮抵消了中國需求的潛在提振，油價持平。（歐新社）

油價 20日在震盪交投中大致維持平盤，因為對通膨會抑制石油 需求的憂慮，抵消了中國正考慮放寬對遊客新冠隔離措施的消息，而金價漲幅縮小，此前因美元走軟上漲了大約1%。

多空消息相抵 油價大致持平

布蘭特原油期貨下跌0.03美元，報每桶92.38美元。周四到期的西德州原油11月期貨上漲0.43美元，報每桶85.98美元，12月期貨下跌0.01美元，報每桶84.51美元。

費城聯準銀行總裁哈克周四表示，為了壓制通膨，聯準會正努力讓經濟放緩，並將繼續提高短期利率目標區間。在他講話後，美元指數縮小跌幅，對油價構成壓力。

Price Futures Group分析師Phil Flynn說：「哈克說對抗通膨的戰爭才剛剛開始，因此，市場變得緊張。」

不過，知情人士透露，北京正考慮讓入境遊客的隔離期從10天減少到7天。這個消息支撐了油價。 中國是全球最大原油進口國，當局今年來堅持嚴格的防疫封控措施，影響商業和經濟活動，降低燃料需求。

歐盟對俄羅斯原油和石油產品的禁令即將實施，以及石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）月初決定每日減產200萬桶，也支撐了油價。

此外，美國總統拜登周三宣布，將在年底前出售他之前公布的釋出戰備儲油計畫中剩餘的1500萬桶，試圖在11月8日期中選舉前抑制居高不下的汽油價格。

然而，此舉未能壓低油價。美國官方數據顯示，上周SPR降至1984年中以來最低水準，與此同時，商業石油庫存意外下降。

美債殖利率 走高 金價漲幅縮小

美債殖利率回升，拖累金價向稍早創下的三周低點回落。

現貨金價上漲0.1%至每英兩1629.75美元，稍早觸及9月底以來最低。美國期金收漲0.2%至每英兩1636.8美元。

High Ridge Futures的金屬交易主管David Meger說：「我們仍然認為，如果利率繼續像現在這樣上升，短期內將繼續施壓金市。焦點仍明顯集中在利率和聯準會升息預期上。」

美國升息增加了持有非孳息黃金的機會成本。

美國公債收益率續升，此前數據顯示上周美國初次請領失業金人數意外下降，加強市場對聯準會強力升息的預期。儘管另一數據顯示，美國9月成屋銷售連續第八個月下滑。

美元指數下跌0.2%，而歐洲股市在特拉斯表示將辭去英國首相職務後上漲。

至於其他貴金屬，白銀上漲1.3%至每英兩18.67美元，鉑金上漲3.1%至每英兩911.21美元，鈀金跳漲3%至每英兩2060.48美元。