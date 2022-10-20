國債殖利率攀升 股指連跌兩日

由於投資人評估了幾份關鍵的財報並密切關注國債殖利率繼續攀升的債市，美股在震盪中下跌。美聯社

由於投資 人評估了幾份關鍵的財報並密切關注國債殖利率 繼續攀升的債市，美股在震盪中下跌。

道瓊工業平均指數下跌90.22點或0.3%至3萬333.59點。史坦普500指數下跌29.38點或0.8%至3665.78點。那斯達克綜合指數下跌65.66點或0.61%至1萬614.84點。道指盤中一度上漲近400點，但隨著美國國債殖利率上升而轉跌。

指標10年期美國國債殖利率達到4.239%的高點，為2008年以來的最高水平。利率上升一直是股市全年的利空，因為Fed繼續努力緩解數十年來的高通膨壓力。

指標10年期美國國債殖利率達到4.22%，在2個交易日內上漲超過20多個基點。

債券策略師表示，升勢太快，10年期應該開始找到一個停止點。1個基點等於0.01個百分點。

富國銀行策略師舒馬赫(Michael Schumacher)說，「我認為4%是合理的水平。4.22%太過不穩定。我們不需要10年期表現得像模因股。這不是健康現象。」

綠光資本(Greenlight Capital)主席艾因宏(David Einhorn)在給投資人的信中表示，「只要官方政策是讓股市下跌，讓人們不那麼富有，讓他們少買東西，讓物價停止上漲，而對財政政策無動於衷，我們認為正確的姿態是看空股票，看多通膨。」

股市連續兩個交易下跌，但本周主要股指仍上漲超過2%。

幾份強勁的財報限制了市場的跌幅，AT&T和IBM最近一季的營收和獲利均超出預期，分別上漲7.72%和4.73%。

利空新聞在於，電動車製造商特斯拉20日盤後表示預計將無法實現2022年的交車目標，股價下跌6.65%。該公司還公布低於分析師預期的上季營收。

不斷上升的美國國債殖利率是許多策略師懷疑市場能否在短期內維持反彈的原因之一，即使至今為止第3季財報季優於預期。

Bleakley Advisory Group策略師布克瓦(Peter Boockvar)說：「最令人震驚的是殖利率反彈的速度，「例如，10年期國債殖利率從19日上午約4%的低點一下子躍升至20日下午的4.22%。」

貝萊德iShares美洲投資策略負責人夏德胡立(Gargi Chaudhuri)表示，只要殖利率繼續走高，股市就會受到影響，「可能再看到上升25個基點左右嗎？也許。我們正在達到可以達到頂峰但市場仍可擴展的水平。」「股市過度擴張，但兩者的情況都被誇大了，尤其是在今年即將結束並且量化緊縮繼續發生之際。」

聯邦基金期貨20日首次上漲至明年5月的5%以上，代表交易員預計Fed將在停止升息前將其聯邦基金目標利率提高至該水平。這有助於推動美國國債殖利率在整個曲線上走高。

Marketfield Asset Management董事長兼CEO紹爾(Michael Shaoul)表示，如今的市場走勢與1973-74年熊市期間的走勢很類似，「這讓我們再次想起1973/74年的熊市，在1973年12月至1974年4月期間，它在大約15%的區間內劇烈震盪了近4個月，之後底部跌破支撐，使史指在接下來6個月下跌約30%。」「當然這種走勢並不是在封閉的技術面環境中進行的。跌至熊市低點是對水門事件和劇烈動盪的經濟的反應。」