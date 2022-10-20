我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有計畫地使用社安金支票 確保退休生活無虞

快看世界／奈及利亞這個城市 幾乎每戶都生雙胞胎

韓銀升息影響顯現 首爾房價跌幅達10年最大

中央社首爾20日專電

受韓國銀行大幅升息、交易市場遲滯影響，首爾房價指數本週跌幅來到10年4個月以來最大，在金融界預期韓銀至年底仍會持續升息狀況下，不動產市場可能迎來寒冬。

自5月政府決定暫緩重課多住宅者轉讓税後，首爾公寓房價至今已連續21週下跌，韓國不動產院今天發布最新統計顯示，首爾公寓買賣價指數較上週下跌0.27%，跌幅較上週的22%擴大，達到2012年6月11日（0.36%）以來最大跌幅。

本週首都圈及非首都圈房價分別較上一週下跌0.35%及0.21%，全國房價平均下跌0.28%，達到2012年5月初次實施調查以來最大跌幅。

不動產業者指出，韓國房市在政府決定暫緩加重課稅措施後需求低迷，成交的幾乎都是急售物件，受到持續升息影響，房價短期預期難回升。

相當於中央銀行的韓國銀行10月12日宣布上調基準利率至3%，達到10年以來高點，為遏制物價漲幅，預期至年底前維持升息步調，尤其美國聯準會預料將大幅升息，韓國基準利率可能升至3.5%至3.75%。

專家推算，在韓銀升息壓力下，一般民眾體感房貸利息負擔可能達到8%之多，加上當局加強對貸款限制，房市需求可能持續冷清；韓銀升息也讓儲蓄獲利高於不動產出租收益，減少投資者對商家或小型建築投資慾望，都可能導致房價跌幅進一步擴大。

根據首爾市政府營運的首爾不動產情報廣場網站資料，首爾1到8月的公寓交易量共9648件，較去年同期的3萬7268件大幅下降，達到2006年第一次進行相關統計以來最低紀錄。

不過，韓國國土交通部長元喜龍18日在國土部一則說明房價收入比（PIR）的影片中指出，當前房價雖較先前大跌，但房價收入比仍維持在18水準，意指必須不吃不喝18年，存下的收入才足以買房，認為「至少要降到10到12才算正常」。

他指出，房價應維持在一般民眾及青年未來所得能支付水準，因所得短期內難以推升，「讓房價下降穩定不可避免」，也才能解決因過高房價放棄結婚生子的「N拋世代」問題。

經濟快速發展及人口過度向首都圈集中，使韓國近年深受高房價困擾，前任文在寅政府祭出一連串打房政策，不料房價越打越高，近期房價遽降，也不過是回到接近2020年水準。根據韓國統計廳今天公布的2020至2050年家庭構成趨勢報告，2030年之後在首爾居住家庭數將因房價壓力轉降。

報告推算，韓國2020年總家戶數達2073.1萬戶，至2039年將達到2387萬戶高峰轉降，至2050年估減少至2284.9萬戶。其中首爾市戶數將從2020年的395.3萬戶增至2029年的412.6萬戶後減少，至2050年預期減至379.9萬戶。

鄰近首爾的京畿道地區家戶處則將隨之增加，高點預估落在2044年的670.2萬戶，至2050年降至658.2萬戶，但仍較2020年增加30.7%。

房價 升息 投資

上一則

iPhone14 Plus買氣冷 蘋果大砍單

延伸閱讀

日本動畫內中國地圖無藏南地區 挨轟辱華 B站模糊處理

日本動畫內中國地圖無藏南地區 挨轟辱華 B站模糊處理
意外的三代同堂

意外的三代同堂
Kakao數據中心火災癱瘓全韓日常 潛在依賴度危機浮現

Kakao數據中心火災癱瘓全韓日常 潛在依賴度危機浮現
韓工業電價漲20% 企業叫苦

韓工業電價漲20% 企業叫苦

熱門新聞

大摩預估，勞力士等中古名表的二手價將進一步下跌。(路透)

供過於求 勞力士等二手名表價格將續跌

2022-10-14 10:59
由於交易員擺脫了另一份炙手可熱的通膨報告，美股大幅回升，道瓊工業平均指數從低點飆升1500點至高點收盤。美聯社

CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高

2022-10-13 17:02
美國第二大連鎖超市克羅格14日宣布以246億美元收購Albertsons。 路透

強強聯手 美連鎖超市二哥以246億美元收購四弟

2022-10-14 09:59
史坦普500指數今年已跌25%，投資人正嘗試測試底部。（路透）

投資人測底失敗 美股又因通膨壓力倒栽蔥

2022-10-15 18:30
美國9月核心CPI年升率更創40年來新高，聯準會11月初會議幾乎確定將第四度升息3碼，美股13日早盤大跌後回彈。（路透）

美股早盤大跌後反彈 重回3500展現技術支撐

2022-10-13 11:20
巴隆金融周刊指出，市場目前對台積電的恐慌情緒過頭了。（美聯社）

巴隆周刊：市場對台積電的恐慌情緒過頭了

2022-10-16 09:47

超人氣

更多 >
世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」
通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%
迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元

迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元
賈靜雯女兒低胸側躺快「掉出來」 網幫喊舅舅：買高領

賈靜雯女兒低胸側躺快「掉出來」 網幫喊舅舅：買高領