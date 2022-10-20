韓銀升息影響顯現 首爾房價跌幅達10年最大

受韓國銀行大幅升息 、交易市場遲滯影響，首爾房價 指數本週跌幅來到10年4個月以來最大，在金融界預期韓銀至年底仍會持續升息狀況下，不動產市場可能迎來寒冬。

自5月政府決定暫緩重課多住宅者轉讓税後，首爾公寓房價至今已連續21週下跌，韓國不動產院今天發布最新統計顯示，首爾公寓買賣價指數較上週下跌0.27%，跌幅較上週的22%擴大，達到2012年6月11日（0.36%）以來最大跌幅。

本週首都圈及非首都圈房價分別較上一週下跌0.35%及0.21%，全國房價平均下跌0.28%，達到2012年5月初次實施調查以來最大跌幅。

不動產業者指出，韓國房市在政府決定暫緩加重課稅措施後需求低迷，成交的幾乎都是急售物件，受到持續升息影響，房價短期預期難回升。

相當於中央銀行的韓國銀行10月12日宣布上調基準利率至3%，達到10年以來高點，為遏制物價漲幅，預期至年底前維持升息步調，尤其美國聯準會預料將大幅升息，韓國基準利率可能升至3.5%至3.75%。

專家推算，在韓銀升息壓力下，一般民眾體感房貸利息負擔可能達到8%之多，加上當局加強對貸款限制，房市需求可能持續冷清；韓銀升息也讓儲蓄獲利高於不動產出租收益，減少投資 者對商家或小型建築投資慾望，都可能導致房價跌幅進一步擴大。

根據首爾市政府營運的首爾不動產情報廣場網站資料，首爾1到8月的公寓交易量共9648件，較去年同期的3萬7268件大幅下降，達到2006年第一次進行相關統計以來最低紀錄。

不過，韓國國土交通部長元喜龍18日在國土部一則說明房價收入比（PIR）的影片中指出，當前房價雖較先前大跌，但房價收入比仍維持在18水準，意指必須不吃不喝18年，存下的收入才足以買房，認為「至少要降到10到12才算正常」。

他指出，房價應維持在一般民眾及青年未來所得能支付水準，因所得短期內難以推升，「讓房價下降穩定不可避免」，也才能解決因過高房價放棄結婚生子的「N拋世代」問題。

經濟快速發展及人口過度向首都圈集中，使韓國近年深受高房價困擾，前任文在寅政府祭出一連串打房政策，不料房價越打越高，近期房價遽降，也不過是回到接近2020年水準。根據韓國統計廳今天公布的2020至2050年家庭構成趨勢報告，2030年之後在首爾居住家庭數將因房價壓力轉降。

報告推算，韓國2020年總家戶數達2073.1萬戶，至2039年將達到2387萬戶高峰轉降，至2050年估減少至2284.9萬戶。其中首爾市戶數將從2020年的395.3萬戶增至2029年的412.6萬戶後減少，至2050年預期減至379.9萬戶。

鄰近首爾的京畿道地區家戶處則將隨之增加，高點預估落在2044年的670.2萬戶，至2050年降至658.2萬戶，但仍較2020年增加30.7%。