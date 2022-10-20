甩開英國政局變數 美股早盤由黑翻紅 道瓊漲300點

美股早盤開低走高，投資人持續緊盯企業財報。(路透)

美股三大指數 20日早盤開在平盤之下但迅速翻紅，道瓊工業指數一度上漲399點，市場衡量重要企業的財報，並關注美債市場。

道瓊工業指數以小跌0.04%開出，但隨即翻紅大漲逾1%，標普500和那斯達克綜合指數也上演同樣戲碼，目前分別漲幅都在1%左右。費城半導體指數大漲2.5%、台積電ADR也漲約2%。

IBM和電信業者AT&T上季的營收 和獲利都優於市場預期，早盤股價分別上漲6.72%和2.98%。

特斯拉股價則重挫5%，原因是這家電動車大廠19日公布的上季營收不如市場預期，且料將無法達成今年的交車目標。

英國首相特拉斯20日在美股盤前宣布將辭職，英國匯市和債市受激勵走高，但股市一度跌至平盤之下，畢竟變數是股市投資人最不樂見之事。

在此同時，10年期美債的殖利率 20日一度攀抵4.18%的高點，為2008年來僅見的水準，隨後又回落至4.13%。今年來股市受利率上升打擊，聯準會（Fed）不斷升息以遏止數十年來最高的通膨。

Wolfe研究公司首席投資策略師桑亞克說，儘管最近市場行情波動，但隨著世界各國的通膨仍無降溫跡象，央行升息的預期只會持續升高，股市未來將面臨更劇烈的波動，因此依然看淡股市中期的展望。