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傳中國工信部急召半導體企業 商討應對美晶片禁令

記者羅印冲/即時報導
中國最大的記憶體晶片製造商長江存儲或受到美國晶片新令衝擊。 (摘自搜狐網)
中國最大的記憶體晶片製造商長江存儲或受到美國晶片新令衝擊。 (摘自搜狐網)

外電引述知情人士透露，中國工業和信息化部（工信部）過去一個星期緊急召集中國領先半導體企業開會，評估拜登政府限制先進晶片製造設備出口中國制定的新規，所帶來的損害和因應對策。

彭博社20日引述知情人士稱，在美國政府公布上述措施，遏制中國發展科技事業以來，中國工信部已召集長江存儲（Yangtze Memory Technologies Co.）和中科曙光（Dawning Information Industry Co.）等中國科企高管進行閉門會議，會商美國半導體禁令可能造成的損害及對策。

知情人士稱，中國工信部官員看似不確定要用什麼方式應對。他們在避免提出應對策略的同時，強調中國國內技術情報市場可為受影響的企業提供足夠的需求繼續營運。

多數與會者認為，美國的禁令將重擊中國半導體產業，晶片自主化的雄心也難以向前推進。知情人士稱，長江存儲向中國工信部求救，示警該公司恐陷入危機。

綜合新加坡聯合早報和香港01報導，與會者並認為，美國的限制措施為他們的行業帶來共同的厄運。

商務部10月7日宣布限制先進半導體及晶片製造設備出口，稱是為阻止美國的技術用於提升中國的軍事力量。

晶片 拜登 新加坡

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