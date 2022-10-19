特斯拉財報馬斯克說了什麼？7大重點一次看

特斯拉（Tesla）19日公布財報。(路透)

特斯拉 （Tesla）19日公布第3季營收低於市場預期，盤後股價重挫6%。以下是財報內容與執行長馬斯克 談話的重點整理。

1. 上季營收不如市場預期 受三大因素拖累：物流問題、新廠與4680電池產量提升瓶頸、美元強勢

特斯拉上季營收達創紀錄的214.5億美元，但低於分析師預期的221億美元。剔除特定項目後每股盈餘1.05美元，高於預期。

特斯拉說，由於美元走強，對獲利的匯損影響達2.5億美元，而且原物料成本上揚衝擊獲利能力。此外，在交付尖峰旺季期間，車輛運能面臨更多挑戰。

2. 今年產量可成長50%，但交車成長不到50%，歸咎物流問題

特斯拉預期今年產量比2021年增加50%，但物流問題將使得交車成長率低於50%，「物流不穩定與供應鏈瓶頸仍然是直接挑戰，儘管有所改善」。

特斯拉去年交車數約93.6萬輛，今年必須交車逾140萬輛，才能達到原訂目標。

3.馬斯克預期商品價格下滑 證實要在德州設立鋰精煉廠

馬斯克表示，特斯拉預期商品價格和運費成本都會繼續下滑，但鋰「貴得瘋狂」。他證實特斯拉將在德州墨西哥灣沿岸興建鋰精煉廠的計畫，以獲得對電動汽車電池供應鏈的更多控制權。

4. 馬斯克：可能實施庫藏股 看好特斯拉市值遠超過蘋果

馬斯克說，特斯拉明年可能會進行「大規模庫藏股」，規模可能達50億至100億美元，董事會持支持立場，但仍需正式批准這類計畫。另外，他也認為特斯拉市值能夠遠遠超過蘋果公司當前的市值。

5. 關於推特 案 馬斯克坦承出價過高，但預期推特潛力十足

馬斯克形容推特是「長期以來表現不佳」但「潛力驚人」的資產，推特的長期潛力要「比當前價值高一個等級」。

6.特斯拉計劃12月交付第一輛電動卡車Semi Truck

特斯拉預定12月向百事可樂公司交付第一輛Semi Truck，比原計劃晚了三年。馬斯克表示，特斯拉的目標是在2024年生產50,000輛大型卡車。 至於延宕多年的皮卡產品Cybertruck正在模具製造階段 。

7.太陽能事業

特斯拉第3季的太陽能產品安裝較第2季下滑，但電池儲存產品安裝創紀錄。