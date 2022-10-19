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Fed褐皮書：企業展望變得悲觀 但通膨壓力有所緩解

編譯葉亭均／綜合外電
美國聯準會（Fed）。(路透)
美國聯準會（Fed）。(路透)

美國聯準會（Fed）19日公布的褐皮書報告顯示，美國經濟活動在最近幾周溫和擴張，但一些地區停滯不前，其他幾個地區還有所下降，報告同時顯示，企業對展望愈來愈悲觀。

褐皮書報告指出：「在需求減弱疑慮不斷增加的情況下，展望變得更加悲觀。好幾個區回報勞動力需求降溫，一些指出企業不願提高薪資，原因是擔心經濟景氣下滑。」

報告表示：「自上次報告以來，全國經濟活動以緩和的速度成長，然而各產業和地區的情況各有不同…四個地區表示經濟活動疲軟持平，兩個地區表示下滑，顯示需求疲軟，歸因於升息、通膨與供應干擾。」

此外，褐皮書指出，通膨壓力已有所緩解，而且預期將繼續緩解，這是一個關鍵的「軟數據」，顯示Fed激進升息可能已經開始逆轉通膨趨勢。美國通膨率最近觸及40年來最高水準。

報告顯示：「一些聯繫人指出，在過去六周，定價能力穩固，而其他聯繫人則表示，由於客戶抵制，成本轉嫁變得更加困難。」「展望未來，人們對物價上漲的預期普遍緩和。」這份報告由達拉斯聯邦準備銀行依據截至10月7日收到的資料匯編而成。

這與夏末的上一份報告形成明顯的對比，上一份報告得出的結論是，大多數Fed接觸的企業聯繫人當時「預期價格壓力至少會持續到今年年底」。

最新數據顯示，儘管Fed進行了40年來最激進的一輪政策緊縮行動，但Fed青睞的一項指標顯示，通膨率仍處於超過其2%目標三倍的水準，因此，最新的褐皮書報告可能無助於降低Fed將在11月1、2日會議升息3碼的預期。

克里夫蘭聯準銀行接獲的回報顯示，物價上漲和利率攀升正在限制需求，不僅是對住房的需求，對機動車輛需求的影響也愈來來愈明顯，「汽車經銷商回報說，銷量持平或下降，指出由於利率上升和車輛價格上漲，消費者對付款增加變得謹慎起來」。

整體而言，利率上升是影響需求的一個因素，尤其是在住宅和商業地產以及建築產業，這在最新的褐皮書中提到20多次。

報告顯示，就業市場整體依然吃緊，但程度不如以往緊繃。另有初步跡象顯示，雇主在為經濟景氣下滑做準備，有零星企業報告凍結聘僱，部分企業回報裁員。

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