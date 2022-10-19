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美元走升因美債殖利率走揚 歐元、英鎊貶值約1%

編譯葉亭均／綜合外電
(路透)
(路透)

美元周三（19日）從兩周低點反彈，因為美國10年期公債殖利率升至14年高點，而英鎊走軟，之前公布的數據顯示，英國消費者物價通膨超過預期，加劇英國經濟將陷入更深度衰退的疑慮。

美元指數上漲0.88%，至112.92。

歐元貶值0.95%，至0.9771美元。

美元兌日圓紐約尾盤上漲0.43%，報149.87日圓。美元兌日圓觸及32年高點，接近一些交易員認為日本央行和財務省可能進行干預的150日圓/水準。

美國公債殖利率重拾升勢，因為投資人預期聯準會將繼續激進升息以降低通膨飆升的預期，提振了對美元的需求。市場預期聯準會在11月1-2日開會時將再次升息3碼，12月也可能再升息2碼或3碼。

道明證券高級外匯策略師Mazen Issa表示：「試圖讓美元走軟仍然為時太早，美元可能會繼續上漲，直到核心通膨走勢放緩，以及聯準會轉向不那麼鷹派的立場，而短期內兩者都不可能。」

聯準會周三發布的褐皮書顯示，美國經濟活動在最近幾周溫和擴張，儘管在一些地區停滯不前，在其他幾個地區下降，這份報告顯示企業對前景愈來愈悲觀。

英鎊貶值1.02%，至1.1210美元，此前數據顯示，英國9月消費者物價指數年率上升至10.1%，增幅超過預期，並回到7月創下的40年高點。

Ebury市場策略主管Matthew Ryan說：「英國經濟前景仍較為不明朗，借貸成本猛漲，消費者價格飆升，政府陷入混亂，其公信力受重創，不太可能激發出太多的信心。」投資者預期，在通膨上升和英國經濟衰退的前景下，英鎊將繼續承壓，這樣的前景可能導致英國央行在11月會議上升息3碼，而非4碼。

英國 聯準會 升息

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