美債殖利率飆 股指中止連漲

由於美國國債殖利率大幅上漲，華爾街難以延續漲勢，美股19日走低。美聯社

由於美國國債殖利率 大幅上漲，華爾街難以延續漲勢，美股19日走低。

那斯達克綜合指數 下跌91.89點或0.85%至1萬680.51點。史坦普500指數下跌24.82點或0.67%至3695.16點。道瓊工業平均指數下跌99.99點或0.33%至3萬423.81點。結束連續兩天的漲勢，本周至今所有三大股指均線均上漲。

財報季開局良好，但美國國債殖利率仍居高不下，代表對衰退的擔憂仍然存在。10年期美國國債殖利率高達4.136%，為2008年7月23日以來的最高水平。

Truist Advisory Services聯合資訊長兼首席市場策略師勒納(Keith Lerner)就債市的波動性指出，「如果用最簡單的話說，10年期國債是世界上大多數其他資產類別基本定價所依據的無風險利率，那將導致市場全面震盪。」

他補充說：「市場總是會依據某些指標漲跌，不能說是好，但考慮到4%是一個真正給股市帶來壓力的分界線，它並沒有想像中那麼糟。」

人口普查局表示，升息對房市的影響正在急劇顯現，9月新屋開工率下降速度快於預期。

利率變動也打壓了更多投機性科技股。那指跌幅最大的是中國科技股京東，跌幅7.72%，百度下跌8.82%。

串流媒體巨頭Netflix的獲利和營收超過預期，第3季用戶出現強勁的成長，股價上漲13.09%，但大盤下跌。聯合航空在上季業績超過獲利和營收預期後攀升4.97%。

11月天然氣期貨下跌近5%，本周至今今已下跌超過15%。

除非出現反彈，否則天然氣將出現連續第9周下跌，為1991年初以來最長的跌幅。但即使如此，2022年至今天然氣仍上漲超過46%。

其他大宗商品方面，11月橙汁期貨觸及近6年來最高水平，在上個月的颶風伊恩之後達到每磅212美分。今年以來上漲50.7%。

根據LPL Financial的分析，在劇烈波動的一年中，史指的上漲天數只有43.5%。

分析師史密斯(George Smith)在報告中寫道：「不出所料，上漲天數比例如此之低的年份通常會全年收跌，只有1982年在如此短的上漲天數之後全年收漲。」今年上漲天數百分比是該指數自1974年以來的最低水平，當年史指全年收跌近30%。

不過，疲軟的表現並不一定意味著股市將進入長期熊市。史密斯指出，「這個數據的利多之處在於，在這麼少的上漲天數之後的第二年往往會看到遠高於平均水平的回報，平均回報率和中位數回報率分別為12%和17%。」

然而他補充說，投資人應謹慎對待這些數據。樣本量有限，第二年的回報率範圍很廣，從-29.7%到44.1%不等。

生物科技股是表現最差的類股，因為殖利率上升給預計未來獲利股票帶來壓力。

Moderna下跌7.88%，而Biogen和Illumina均下跌超過2%。

即使獲得CDC批准將其新冠疫苗作為加強劑的Novavax也下跌3.71%。

更多大型醫療保健股也面臨壓力，Amgen和Merck在道指中表現最差。

明尼亞波利斯Fed行長卡什卡利表示，他看不出通膨放緩的跡象，因此Fed將需要繼續升息。

具體來說，他認為不包括波動的食品和能源的核心物價仍持續上漲。服務和工資通膨正在推高，這是他關注貨幣政策方向的兩個關鍵因素。

他指出，「我正在尋找一些證據證明這些數據事實上已經停止上揚，但至今還沒有看到。」「在它們停止上揚之前，我看不出如何建議暫停升息。」

Fed同時也發布「褐皮書」根據這本最新的經濟摘要，隨著消費者支出減少和租金價格上漲，過去6周美國經濟「溫和擴張」。雖通膨略見冷卻，但仍持續「推升」。全美經濟成長步調不一，部分地區經濟活動深受高利率、高通膨和供應鏈問題的影響。