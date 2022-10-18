Netflix明年打擊共享帳密 打算這麼做

Netflix準備2023年起打擊共享帳密。(路透)

美國串流影音巨擘Netflix 周二表示，計畫打擊用戶分享帳密，詳細方案預計明年初推出。

Neflix在公布上季財報的同時也發出一封致股東函，說明將為目前透過他人帳戶觀看Netflix影音節目的使用者提供選項，把個人資料轉出以便自行付費訂閱。該公司還將允許帳戶持有人建立「副帳戶」（sub-account），替親朋好友付費，以便他們取得Netflix服務。

這封致股東函指出，「已為共享帳號找到體貼的作法，將從2023年初起更廣泛地推動此一方案」。信裡說，「在聽取消費者反饋後，將讓借用帳戶的人，能將他們的Netflix個人資料轉出以便另外建立帳戶，而如果想為家人或朋友付費，共享帳密的人可以更輕鬆地管理其裝置並創建副帳戶（額外成員）」。

這聽起來像是Netflix今年稍早宣布將禁止共享帳密之後、在拉丁美洲進行的測試。該測試方案讓觀看節目的人在一個指定住所收看Netflix，但訂戶被迫要為每一個新住所支付2.99美元。

Netflix早就知道消費者會共享密碼，讓其他人毋需付費即取得該串流服務，但不以為意；在今年稍早，用戶數首見較一年前下滑後，Netflix改變了態度。該公司估計大概有1億個家庭享用服務但未付費，那時的付費訂戶數大約是2.22億。

第三方研究顯示，分享帳密的作法很普遍。根據Aura在2021年的一份調查，53%的美國人承認，他們和主要住所之外的人分享帳戶登入訊息。

自4月公布令人失望的財報後，Netflix公開表示要推動改造計畫，打擊帳密共享是其中一環。另外還包括第4季即將在部分國家推出、較便宜的廣告版訂閱方案，該公司認為有助於留住那些原本透過他人帳戶取得服務的觀眾。

Third Bridge分析師 Jamie Lumley表示，「Netflix打擊帳密分享的決定，有大幅提高營收 的潛力。然而，就技術層面問題和用戶負面反應的角度——拉丁美洲市場已經能看到這種反應——我們的專家懷疑成功的機會」。