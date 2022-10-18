Netflix財報優、訂戶數重返成長 明年起將打擊共享密碼

Netflix周二公布財報，營收和獲利雙雙優於預期，訂戶數重返成長。(美聯社)

影音串流巨擘Netflix 的股價周二盤後大漲超過14%，因為該公司上季營收 和獲利雙雙優於市場預期，同時宣布全球訂戶淨增241萬，比三個月前的預估多出逾一倍。

此外，Netflix明年起將打擊共享密碼的行為，敦促訂戶建立副帳號，付費供親朋好友使用。

Netflix上季的每股盈餘是3.1美元，高於Refinitiv訪調分析師預估的2.13美元，營收成長5.9%到79.3億美元，也比市場預估的78.37億美元高。在第1和第2季連兩季流失訂戶後，第3季的付費訂戶重返成長，增加241萬人，優於StreetAccount預估的109萬人，總數來到2.231億。訂戶成長以亞太地區貢獻度最大，有143萬人，美加地區成長最少，僅10萬人。

但這個影音串流平台的前景不全然是一片光明。它正以數年來最慢的腳步成長。Netflix今年上半年共流失120萬訂戶，導致投資 人及同業重新考慮其串流投資。第4季預料能在全球增加450萬訂戶。

該公司的另一大挑戰是美元強勢升值，侵蝕營收和獲利。儘管Netflix表示可以據此調整內容支出和定價，但它預測本季營收和獲利都低於華爾街的預期：營收約78億美元，但分析師期待79.8億美元，每股盈餘預計是36美分，遠遠不如華爾街預期的1.2美元。

下一季開始，Netflix將不再預測付費訂戶的人數成長，希望投資人轉而聚焦其營收和獲利能力。部分原因也是基於每位用戶的營收貢獻度差別會愈大愈大，有些人可能每月付6.99美元取得有廣告的平價服務，也可能付19.99美元買無廣告的加值服務。但該公司仍將持續在財報中公布該數據。

Netflix在致股東函裡指出，它已有年度營業利益約50億到60億美元，而競爭對手，縱使像還處在成長周期初期的Disney+上季用戶大增1440萬，卻都還在賠錢，直接營運虧損的總額可能超過100億美元。

Netflix的股價周二盤後大漲超過14%到275.5美元。截至周二收盤，今年來累跌近60%。