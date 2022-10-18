我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國緊急撤僑

油價終結連3漲 美擬再釋千萬桶戰略儲油

Fed卡斯哈里：若通膨續升 利率有必要升破4.75%

編譯葉亭均／即時報導
明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）。(路透)
明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）。(路透)

明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）表示，如果基礎通膨（underlying inflation）仍然繼續升高，那麼聯準會（Fed）就不能在基準利率已升至4.5%至4.75%時暫停其貨幣政策緊縮的行動。

卡斯哈里18日出席一場由女性企業董事明尼蘇達分會主辦的論壇活動時表示：「最棘手的核心服務通膨繼續攀升，而我們對於繼續向上感到意外。如果我們沒有見到基礎通膨或核心通膨有進展，我不認為為何有理由該在利率4.5%或4.75%這類的主張罷手。」

他指出，他先前曾說過可能輕易見到主要利率在明年初攀升至4.5%左右。目前聯邦資金利率為3%至3.25%，Fed官員上月暗示，利率明年可能會攀抵4.5%左右。

根據期貨合約價格顯示，投資人目前預期利率將在明年初達4.9%左右見頂。

市場預期Fed將在11月1、2日連續第四度升息3碼，因為美國勞工部上周的報告顯示，美國9月剔除糧食和能源後的核心消費者物價指數上揚6.6%，是連續第二個月加速，逆轉先前數月轉趨溫和的走勢。

卡斯哈里在疫情前是Fed最公開的鴿派官員，但今年已經轉成最鷹派人士之一。他強調Fed官員必須抑制需求以對抗通膨，但他也主張通膨壓力並不是主要由吃緊的勞動力市場所帶動，「這一回的通膨並非來自勞動力市場，而是來自供應鏈與能源和商品」。

利率 勞工部 疫情

上一則

蘋果砍iPhone 14 Plus產量？已通知中國製造商

下一則

Netflix財報優、訂戶數重返成長 明年起將打擊共享密碼

延伸閱讀

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
期中選前3周民調：經濟惡化 7成認拜登方向錯誤

期中選前3周民調：經濟惡化 7成認拜登方向錯誤
新科諾貝爾經濟獎得主戴蒙：抑制通膨 Fed恐須升息至7%

新科諾貝爾經濟獎得主戴蒙：抑制通膨 Fed恐須升息至7%
巴黎14萬人抗議通膨 諾貝爾文學獎作家也上街

巴黎14萬人抗議通膨 諾貝爾文學獎作家也上街

熱門新聞

大摩預估，勞力士等中古名表的二手價將進一步下跌。(路透)

供過於求 勞力士等二手名表價格將續跌

2022-10-14 10:59
由於交易員擺脫了另一份炙手可熱的通膨報告，美股大幅回升，道瓊工業平均指數從低點飆升1500點至高點收盤。美聯社

CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高

2022-10-13 17:02
美國第二大連鎖超市克羅格14日宣布以246億美元收購Albertsons。 路透

強強聯手 美連鎖超市二哥以246億美元收購四弟

2022-10-14 09:59
美國9月核心CPI年升率更創40年來新高，聯準會11月初會議幾乎確定將第四度升息3碼，美股13日早盤大跌後回彈。（路透）

美股早盤大跌後反彈 重回3500展現技術支撐

2022-10-13 11:20
史坦普500指數今年已跌25%，投資人正嘗試測試底部。（路透）

投資人測底失敗 美股又因通膨壓力倒栽蔥

2022-10-15 18:30
Subway第3季同店銷售增加8.4%，過去18個月以來，全美約2萬家門市的銷售也非常亮眼。 （美聯社）

這家潛艇堡專賣店逆轉勝 都拜這個策略所賜

2022-10-13 08:46

超人氣

更多 >
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相
中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上
蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處
挺川普華人劉濤涉販毒、洗錢3000萬 在維州被拘留

挺川普華人劉濤涉販毒、洗錢3000萬 在維州被拘留