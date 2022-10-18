企業財報強勁 股指連漲兩日

美股連續第二個交易日上漲，因為強勁的企業財報延續了本周的漲勢。美聯社

美股連續第二個交易日上漲，因為強勁的企業財報延續了本周的漲勢。

道瓊工業平均指數上漲337.98點或1.12%至3萬523.8點。史坦普500指數上漲42.03點或1.14%至3719.98點。那斯達克綜合指數上漲96.6點或0.9%至1萬772.4點。那指17日上漲超過3%，創7月以來最佳單日表現。

高盛上漲2.33%，提振道指，強勁的交易業績協助該投資 銀行獲利和營收超出預期。其財報延續了銀行業績的強勁表現，包括17日美國商銀和紐約梅隆銀行的業績，金融類股18日整體表現優於大盤。

洛克希德馬丁公司在每股獲利超過預期後也上漲8.69%。

最近幾周，對經濟衰退和過度激進的Fed擔憂已將美股推至年內低點，但財報季的穩健開局可能代表經濟目前的狀況比人們擔心的要好。

摩根大通全球宏觀研究主管拉科斯布賈斯(Dubravko Lakos-Bujas)在給客戶的報告中表示，「第3季和第4季的獲利應該會確認基本面仍然錨定在具韌性的勞動市場和疫情重新開放。股票估值可能仍將與全球央行的言論和利率掛鉤，而這些言論和利率正逐漸變得不那麼負面。因此，由於今年下半年獲利有韌性、股票部位偏低、情緒非常負面，而且估值更合理，股指在年底前有望上漲。」

他補充指出，「然而，相對於當前的預期，預計明年的獲利背景將更具挑戰性。」

大盤交易震盪，因為許多投資人似乎對反彈缺乏信心。

早盤均線走高，道指上漲逾600點，但隨著美國國債殖利率 上升，從高點回落。在跌至低點反彈之前，那指盤中一度轉為負值，晚盤再因The Information報導蘋果正在削減iPhone產量而下跌。

在其他方面，激進主義者Starboard Value LP透露持有這家軟體巨頭的股份，Salesforce上漲4.31%，使該股成為道指表現最好的股票。

道指本周前兩個交易日上漲約1000點，但許多投資專業人士懷疑這種反彈是否能夠持久。

瑞銀私人財富管理公司麥卡尼(Alli McCartney)表示，現在還不是投資人重返市場的時候，「很高興我們有些買家介入。在這個市場獲得一些流量和一些持續性，或者至少是一些支持非常重要，我們會接受它。但我們認為還沒有走出困境。」

The Information報導蘋果正在削減其新款iPhone 14 Plus的產量，蘋果股價走跌並短暫轉為負值。但之後收復部分跌幅。

Leuthold Group策略師保爾森(Jim Paulsen)表示，人們普遍預計Fed下個月將再升息3碼，但Fed能已達到其決定長期利率的極限，「在過去的緊縮周期中有相當多先例，即Fed首先因債券 市場『認輸」而結束升息。Fed可能很快會嘗試將基金利率提高到4%、4.5%甚至5%。但在某個時候，長期債券可能會停止上漲並拒絕跟進Fed的步伐。」

10年期美國國債殖利率近日交易於4%以上，達到10多年來的最高水平。保爾森表示，隨著人們對2023年經濟衰退的擔憂日益增加，它可能已接近上限，「每次Fed進一步收緊貨幣政策時，相對於通膨擔憂，衰退擔憂都會加劇。最終，隨著Fed變得越來越激進，經濟衰退變得比通膨更令人擔憂，債券買家開始超過賣家；也就是說，債券市場會先認輸。」

高盛對潛在衰退的擔憂正在加劇，CEO所羅門(David Solomon)是最新一位警告這種可能性的人物。這讓投資人開始尋找那些史上在經濟低迷時期具有韌性的產業。

高盛的分析發現，事實證明，在經濟衰退期間，酒精消費量一直保持穩定。然而，伯恩斯坦的另一份報告發現，在失業率異常高的時期，人均消費下降了1%。