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中國經濟被看淡 專家：年成長約3%或成常態

中央社台北18日電

中共20大召開之際，中國國家統計局延後公布第3季經濟成長率等經濟數據。金融時報引述專家預測，今年中國經濟成長率將降至3%以下，隨著勞動人口急劇下降，約3%成長率可能成為新常態。

金融時報今天引述貝萊德智庫（BlackRock Investment Institute）發布由副所長布瑞茲爾（Alex Brazier）和經濟學家Serena Jiang共同撰寫的一篇文章。

文章指出，COVID-19疫情前10年，中國經濟快速成長，平均每年成長率7.7%，但中國經濟正面臨一系列嚴峻挑戰，高速成長時代即將結束，並正在進入一個成長明顯放緩的階段。

兩名專家預計中國今年經濟成長不會多於3%，這是因為「清零」防疫政策，以及對商品需求下降。

文章指出，在2020年和2021年，隨著對中國製造的電視、洗衣機和其他主要商品需求增加，這兩年每年中國出口平均飆升了10%。但隨著西方國家解封防疫措施，其他亞洲國家也恢復生產，2022年和2023年中國出口實際將每年萎縮6%。

文章並指出，再加上美國利率上升，未來將導致人民幣貶值幅度增加，幅度可能是今年的2倍，這可能令借入美元的中國公司面對更多困難，並引發金融穩定的擔憂。

兩人認為，即使中國放鬆防疫措施，但中國經濟成長率約3%也可能會成為新常態，主要因為中國勞動人口急速下降，再加上國際貿易和技術限制，以及對中國經營的公司實施更嚴格監管，也會壓抑生產力成長。

文章指出，中國經濟發展影響全球。過去當其他國家面臨經濟放緩，可以依靠中國的消費者和公司購買汽車、化學品、機械和燃料等，而這些國家也可以依靠中國繼續提供大量廉價產品，因為中國勞動人口快速成長，能保持較低的生產成本。

不過兩名專家認為，這情況不會再發生。美國、英國和歐洲的經濟衰退迫在眉睫，這一次中國難以拯救自己或其他人。

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