達美樂比薩想在港股IPO 三年虧掉逾8000萬美元

達美樂比薩的中國獨家總特許經營商達勢股份申請到港股IPO。Getty Images

在今年3月首次遞交港股的招股書於近日失效後，達美樂比薩在中國的獨家總特許經營商達勢股份擬再度衝刺IPO。

澎湃新聞報導，達勢股份有限公司日前再次向港交所遞交招股書，要做「中國首屈一指的比薩公司」的達勢股份，門市數量在3年多的時間裡增長1.7倍。截至2022年6月30日，達勢股份的門市共計508家，營收 從2019年的人民幣8.37億元增至2021年的16.11億元，2022年上半年營收人民幣9.09億元，但達勢股份在報告期內尚未賺錢，三年半時間裡經調整虧損累計近人民幣6億元（約8340萬美元）。

美國達美樂比薩是全球最大的比薩外賣公司。據官網所述，1960年，美國大學生湯瑪斯•莫納和兄弟詹姆斯以900美元頂下了一家比薩店DomiNick's。5年後，公司改名為達美樂比薩公司（Domino's Pizza）。

經過62年的發展，達美樂比薩在全球90多個市場擁有超過19，200家店，以平價比薩與快速配送為特色，打出「30分鐘必達」的口號。

在資本市場上，達美樂（NYSE:DPZ）曾被網友稱為「宇宙第一奇股」。自2004年美股上市以來，該股股價在過去十年翻了20多倍。而今，達勢股份宣稱要做「中國首屈一指的比薩公司」。

達美樂比薩於1997年首次進入中國。達勢股份則成立於2008年，在2010年底收購了Pizzavest China Ltd（為達美樂比薩當時在北京 、天津、上海、江蘇省及浙江省的總特許經營商），成為達美樂在中國的總特許經營商。

達勢股份在接手達美樂中國業務後擴張緩慢，直到2016年才在北京、上海以外地區開出首家店。

2017年是達勢股份的一個轉捩點，前麥當勞中國高管王怡加入達勢股份並出任首席執行官。在王怡治下，達勢股份重組並與達美樂全球續約，並將特許經營範圍擴大至整個中國、香港和澳門，自此成為「達美樂中國」，踏上了規模擴張之路。

達勢股份一路擴張的背後累計完成10輪融資，2020年之前，達勢股份累計融資已超9000萬美元。2020年以來，達美樂也不斷追加對這位中國特許經銷商的投資 。2020年5月，達美樂比薩投資達勢股份4,000萬美元，並在2021年1月與12月分別追加了4,000萬美元和910萬美元的投資。

達勢股份上市前，公司控股股東Marshall通過家族信託旗下的Good Taste Limited持股37.28%，達美樂通過Domino's Pizza LLC在一眾IPO前投資者中持股比例最大，達15.66%。達勢股份的董事及其他核心關聯人士共計持有5.32%的股份，其中，董事長Frank Paul Krasovec直接持股2.25%，通過FPK Dash LLC間接持股0.11%；王怡通過Molybdenite Holding Limited持股0.86%。

招股書中，達勢股份援引弗若斯特沙利文報告稱，其已成為中國前五大比薩品牌中增長最快的公司，按2021年銷售收入計算，位列中國第三大比薩公司。

2019年至2021年，達勢股份的營收分別為人民幣8.37億元、11.04億元、16.11億元。2022年上半年，達勢股份的營收年增18.6%至人民幣9.09億元，北京及上海市場貢獻了六成收入。

2019至2022年上半年，達勢股份分別虧損人民幣1.82億元、2.74億元、4.71億元以及0.95億元；經調整虧損分別為人民幣1.68億元、1.99億元、1.43億元與0.83億元，也就是說，三年半時間已累計虧掉人民幣5.93億元（約8240萬美元）。