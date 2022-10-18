美債流動性不足 財政部可能加快實施買回公債計畫

美國政府證券市場的流動性指標逼近危機水準，財長葉倫上周已對此表示關切。（美聯社）

聯邦有意從市場買回公債的計畫的構想醞釀許久，如今迫於美債流動性不足，此計畫可望加速付諸實現。

財政部 過去也實施過公債買回措施，上一次是在2000年至2002年間，業界的顧問後來建議財政部可考慮建立一套常規計畫，而上周顯然朝此方向邁進一步。

受到通膨持續上揚和聯準會（Fed）升息的影響，美債一年來大幅下跌，政府證券市場的流動性指標也逼近危機水準，與此同時，Fed也正減持公債，市場更如雪上加霜。財長葉倫上周已對此表示關切。

Wrightson ICAP的經濟專家 Lou Crandall發給客戶的報告中寫道：「我們上周提醒，買回美債可能納入債務管理的討論，沒想到這麼快就成為關注焦點。」「9月流動性緊張，財政部對買回美債的意願可能增強，而這已不僅是對近期市場走勢的當下反應。」

從上周五發表對主要公債交易商每季調查可以看見，財政部已採取具體行動，向25家交易商就財政部借款顧問委員會建議的公債買回計畫利弊徵求詳細意見，11月2日將進一步發布融資 計畫。上一份在8月發布的融資計畫中，財政部借款顧問委員會的業界顧問建議對買回債券 的計畫做進一步分析。

摩根大通利率策略師10月14日在報告中表示，若考慮葉倫最近的談話，加上最近幾周英國債券市場的極度震盪，這項一季一次的調查「在11月的再融資報告中，建立買回機制可能還有更多進展」。美國銀行策略師預料會在明年5月推出。

2000年至2002年期間買回美債時，聯邦政府財政預算有盈餘且不需要資金，財政部可繼續發行新債以維持市場進出，發行新債籌集的資金用來買回舊債。

而當前聯邦政府呈現龐大赤字，買回債券計畫的目的也有所不同，可向市場最需要資金的領域增加流動性，財政部國庫券發行量可更連貫，所籌集資金可用於買回需求較少的證券。

每季調查發布後，被認為會因公債買回計畫受益最大的美國20年期公債上周五回升，表現優於10年期和30年期公債。