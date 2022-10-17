財報緩解擔憂 道指漲550點

美股17日大漲，因關鍵財報緩解了部分投資人的擔憂，超賣的科技股出現反彈。美聯社

美股 17日大漲，因關鍵財報緩解了部分投資人的擔憂，超賣的科技股出現反彈。

道瓊工業平均指數 上漲550.99點或1.86%至3萬185.82點。史坦普500指數上漲94.88點或2.65%至3677.95點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲354.41點或3.43%至1萬675.8點，為7月以來最佳單日表現。

美股上周跌近今年低點，而史指在過去5周中有4周下跌。最近幾周漲跌的大幅震盪讓華爾街感到不安，即使某些人認為市場應該反彈。

摩根史坦利表示，在通膨報告高於預期後，美股上周出現歷史性轉機，這是短期反彈的開始。

史指14日收於3583.07點，而在CPI報告發布的前一天上漲2.6%。然而17日美股持續回升，首席策略師威爾森(Mike Wilson)稱其為熊市，表示「通膨牛市陷阱」可能會將大盤指數推高至14日收盤價上方約11%。

他表示：「在企業完全承認或衰退正式到來之前，200周移動均線是個重要的支撐底部，這兩者都可能需要幾個月的時間，並導致短期內出現技術性反彈。」

那指的強勁表現得益於一些投機性科技股，Zoom Video上漲6.09%，中國網路股表現優異。

與此同時，第3季財報季如火如荼。面對頑固的高通膨和經濟放緩，投資人正關注美國企業是否會對其前景進行重大下修。

美國商銀的業績優於預期，股價上漲6.06%。紐約梅隆銀行也公布了超出分析師預期的業績，股價上漲5.08%。

許多知名的科技股也將發布財報，包括Netflix、特斯拉和IBM。

影響17日走勢的另一個因素是歐洲的政治發展，英國新任財政大臣韓特(Jeremy Hunt)宣布，幾乎所有原有的減稅措施都將被取消。英鎊兌美元匯率上漲超過1%，接近1.135美元，英國政府債券大幅上漲。

根據對Bespoke Investment Group數據的分析，許多企業的獲利至少有75%超過預期，並且在發布財報當天上漲1%以上。

根據Bespoke數據，Intuitive Surgical在財報日的單日平均變化最高。這家18日將發布財報的醫療器械公司有88%的時間裡超過預期，平均單日股票變化為2.5%。

14日發布財報的Tractor Supply則是變化率最低，75%的時間都超出預期。它在財報日平均上漲1.4%。

美國國債殖利率 從盤中低點反彈。2年期國債殖利率下跌約5個基點至4.45%，而10年期國債殖利率則持平在略高於4%的水平。殖利率與價格走勢相反，1個基點等於0.01個百分點。

值得注意的是，殖利率的反彈並未導致股指出現重大變動，那指仍上漲超過 3%。

BP宣布以33億元的現金交易收購Archaea Energy，後者是一家將垃圾填埋場排放物轉化為天然氣替代品的公司。Archaea上漲54.15%。這筆交易似乎也提振了其競爭對手。例如，Montauk Renewables也上漲 14.94%。

BP在美國交易的股票上漲0.49%。這家能源巨頭表示，這筆交易不會影響其對股利和回購的財測。

美國商銀的一系列正面財報可能有助於推動美股出現紓壓式反彈。

MissionSquare retirement投資長威克(Wayne Wicker)表示，「即使長期趨勢似乎在獲利方面有所下降，但銀行財報中並沒有任何真正的負面意外。既然將在接下來幾周內出現負面財報，這將告訴我們這種反彈能否持續。」

他說，「鑑於人們現在如此悲觀，企業若能達到其財測目標而非大幅降低財測，可能就是市場得以走升一段時間所需的動力。」他將觀察可支配消費類股的財報，以更了解經濟的實質表現。