供應鏈大亂2年後 情況要反轉了：運費和運量同步下滑

經歷了兩年的塞港和貨櫃短缺後，供應鏈大亂情況正在緩解。 (歐新社)

物流數據顯示，在經歷了兩年的港口擁塞和貨櫃短缺問題後，西方國家進口需求減弱和全球經濟疲軟，中國出口放緩，供應鏈 大亂的情況正在緩解。

CNBC報導，疫情 嚴重期間屢創新高紀錄的航運費率正迅速下滑，亞洲發往美國的海上貨櫃運輸量也大減。

物流平台Container xChange執行長Christian Roeloffs上周三表示：「零售商 和較大型買家或託運者對需求前景變得較謹慎，訂購數量減少。另一方面，隨船舶等待時間縮短、港口吞吐量減少以及貨櫃周轉時間縮短，塞港正在緩解，釋放出市場運力。」

海運顧問公司Drewry的最新數據顯示，40呎櫃航運運費是3689美元，已連續32周走低，比起去年9月降低了64%，遠遜於疫情高峰期間曾創下逾10000美元的紀錄，但仍是疫前1420美元的160%。

根據Drewry，其他主要航線的運費也下降，上海到鹿特丹和上海到紐約等航線運費降達13%。

運費下降和野村銀行觀察到的貨櫃運輸量「驟減」有關。野村援引Descartes Datamyne數據指出，從亞洲到美國的貨櫃運輸量，除橡膠製品外的所有產品都比去年同期少。

野村分析師Masaharu Hirokane周三撰寫報告說：「貨櫃運輸量大降反映美國零售商因經濟放緩的風險，停止下訂並減少庫存。」但該銀行尚未看到美國零售銷售急降的跡象。

全球港口的吞吐量也有所降低。上海解封後重新開放，港口交通增加，但不足以抵消「港口貨櫃裝卸水準的更廣泛下滑」。

Container xChange表示，在歐洲，貨櫃運費下滑反映消費者信心下降，「歐洲發現40呎貨櫃充斥市場，它們的價格因此走低」。

過去兩年的物流和供應鏈趨勢顯已逆轉。那時的港口因封鎖和需求飆升而有延誤，導致貨櫃持續短缺。但Seacube Containers銷售長Danny den Boer本月稍早在數位貨櫃峰會上表示，貨櫃需求減少，費率也下降。Sogese執行長Andrea Monti在同場會議也說，貨櫃空置時間也增加。