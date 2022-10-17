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WSJ：高盛計畫全面重組為3大部門 投銀和交易業務合併

編譯劉忠勇／綜合外電
高盛正努力化解來自投資人甚至是一些高階主管對高盛進軍消費金融業務的質疑。（路透）
高盛正努力化解來自投資人甚至是一些高階主管對高盛進軍消費金融業務的質疑。（路透）

高盛集團（Goldman Sachs Group）計畫將主要的事業合併為三個部門，這將是高盛史上最大的一次業務重組

華爾街日報引述知情人士報導，高盛將把最主要的投銀業務和交易業務合併為一個部門，同時將資產管理和財富管理業務合併為另一個部門。這些人士說，高盛的消費金融事業 Marcus將納入資產和財富管理部門合併後的旗下。

第三個部門將包括交易金融業務（transaction banking）、金融技術平台組合，專業貸款機構GreenSky，以及與蘋果（Apple）和通用汽車（General Motors）合資的事業。報導說，重組消息可能會在幾天內宣布。高盛訂於周二公布第三季財報。

知情人士向華爾街日報透露，目前尚不清楚高盛高層人事是否隨這次重組掀起大地震，不過至少有幾位高階主管將出任新職。他們表示，高盛交易部門共同負責人 Marc Nachmann將轉而幫助管理合併後的資產和財富管理部門。

執行長蘇德巍（David Solomon）正推動高盛把重心轉向在任何環境下都能產生穩定收入的業務，上述重組是這番行動的最新動作。這也反映高盛正努力克服來自投資人甚至是一些高階主管對高盛進軍消費金融業務的質疑。

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