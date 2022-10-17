強勢美元害到富裕國家 新興市場受傷反較輕

美元走強，新興市場的傷害輕於富裕國家。（歐新社）

美元走強屢創紀錄，各國貨幣 殺聲隆隆，但根據彭博資訊，新興市場 國家匯率基準指標的跌幅僅為已開發國家的一半，即使較貧窮國家主要經濟來源的大宗商品價格暴跌，也無礙其優異表現。

花旗集團新興市場策略主管Dirk Willer說：「過去幾個月，大宗商品價格已從今年稍早的水準逆轉，但與歐元區或10國集團相比，大宗商品生產國家的表現仍相對較好。這有點令人費解。」

開發中國家成功抵禦美國聯準會貨幣緊縮政策帶來的波動，致使先前的假設——他們會成為美國殖利率 走高所引發任何市場崩潰的震央——受到質疑。實際上，感受到大部分痛苦的是英國和歐洲，巴西和墨西哥等國家的貨幣則因大幅升息後的高收益，吸引到投資人。

倫敦Monex Europe貨幣分析主管Simon Harvey說：「在已開發國家可以看到新興市場過去幾十年苦於應付的力量：通膨壓力和財政赤字。市場起伏波動，你被迫尋求更高的報酬，那是在新興市場。」

截至6月9日的今年大宗商品漲勢，有助MSCI開發中國家貨幣基準的跌幅不超過2.5%，而代表已開發國家的指標卻大降7.4%；自那之後，原物料指數重挫，但新興市場的表現仍比七國集團高出兩個百分點。總體而言，彭博追蹤的23種開發中國家貨幣裡，有21種優於英鎊，19種贏過歐元，全部23種都比日圓表現佳。

隨著全球發生連串危機，包括俄烏戰爭、歐洲能源拉警報，以及英國政治動盪，已開發國家是更安全投資目的地的聲譽備受打擊。根據摩根大通的指數，七國集團貨幣的預期波動率2020年3月以來首見超過新興市場。

利率差異也大。10國集團沒有任一國家政策利率高於3%，開發中國家的利率則高得多，印尼的4.25%位列最低之林，巴西政策利率超過13%。

Columbia Threadneedle Investments利率策略師Lin Jing Leong表示：「一些新興市場的央行從2021年中期就開始升息，時間相當早，現正獲得回報。這是早期積極主動大有斬獲的例子。」

根據花旗集團，墨西哥和巴西的貨幣表現優異是因為實質利率保持正值。花旗增持披索，稱其為「新興市場的寵兒」。摩根士丹利表示，強勁的外部帳戶和有吸引力的利差是該區主要驅動力量。

RBC Capital Markets亞洲貨幣策略主管Alvin Tan說：「歐洲的總經問題和日本的貨幣政策走向與聯準會南轅北轍不可能很快消除，所以他們的貨幣表現不佳，預料不會很快解決。」

巴西等國的通膨放緩有助於減輕美元走強帶來的衝擊。BNY Mellon Investment Management總經和投資策略師Aninda Mitra表示：「這極為重要，這意味不會有很嚴重的負實質利率，但十國集團裡卻許多是這種情況。」

新興市場貨幣的表現雖然優異，卻因其中大多數還在續跌，而掌聲零落。高盛集團和法國興業銀行認為在聯準會停止升息之前，它們會進一步貶值。

法國興業銀行策略師Marek Drimal指出：「新興市場貨幣今年剩餘時間將處於不利地位。它們很便宜，但只在聯準會緊縮接近尾聲且全球或美國經濟硬著陸的情況下才會變得有吸引力。」