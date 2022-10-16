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高盛：美股已出現若干可逢低買進的股票 點名GM和Meta

編譯劉忠勇／綜合外電
高盛建議逢低買進Meta。Meta今年來股價已下跌62.3%。（美聯社）
高盛建議逢低買進Meta。Meta今年來股價已下跌62.3%。（美聯社）

美國股市在聯準會（Fed）升息壓力之下不見起色之際，高盛（Goldman Sachs ）認為，美股已出現若干買進的機會，可逢低買進現金流量竄高的股票、價值股、有獲利的成長股，己跌深的景氣循環股和小型股。

David Kostin在內的策略師發布報告說，從風險報酬比來看，史坦普500指數尚無吸引力，不過「這股市評價的分散度很廣」。

高盛指出，當史坦普500指數收在他們原先基本預測情境下今年底目標3600點之下，即出現若干撿便宜的時機。不過，高盛分析師強調，相較於歷史價位和當前利率水準，史坦普500指數仍不便宜。

史坦普500指數上周五收在3583.07點，仍比高盛認為美國經濟出現硬著陸會跌到的水準3150點高出12%。

在短期內會創造較大現金流的股票，即高盛所謂「短續期」（short duration）股票中，高盛青睞百貨公司業者 Macy's和汽車製造商通用汽車（General Motors）。高盛視為便宜的獲利成長股有生技公司 Exelixis和臉書母公司 Meta。

高盛看好即使發生經濟衰退仍值得買進的景氣循環股有建商 PulteGroup和Toll Brothers。

高盛 指數 史坦普500

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