G7未能達成廣場協議2.0減輕美元太強苦痛 因美國沒興趣

美元今年來匯價強勁，令許多國家備受衝擊。（路透）

日本和許多國家都面臨美元激烈升值帶來的衝擊，但在上周舉行的全球財金首長會議中，沒有跡象顯示類似1985年廣場協議一樣多國聯合干預匯市的行動即將到來。

在日本強力推動下，七大工業國（G7）的財金首長在12日的聲明中納入一句「將密切關注市場近期波動」的措辭。然而這句警告，加上日本財務大臣鈴木俊一放話將再度買進日圓干預，也未能阻止日圓兌美元匯率在上周末刷新32年低點。

雖然玲木可能發現其他國家抱怨美國央行 激進升息 帶來衝擊，但他承認目前並無聯合干預的計畫在磋商中。

鈴木在華盛頓參加G7、G20財金首長會議後於13日的記者會上表示：「許多國家認為有必要審慎留意全球貨幣 緊縮的外溢效應，同時提到當前環境下的貨幣走勢。然而，並無關於可以採取聯合行動的討論。」

美國財長葉倫表明，美國對採取協調一致的行動沒有興趣，表示美元的強勢是「美國與其他國家貨幣緊縮步調不同產生的自然結果」。

葉倫上周二被問及是否考慮「廣場協議2.0版」的問題時，表示「我在很多場合都說過，我認為由市場決定的美元價值符合美國的利益。我仍然有這種感覺」。

回顧1985年，美元竄升促使英、法、西德、美、日五國聯合起來促貶美元並協助降低美國貿易逆差，並依據敲定協議的所在地紐約廣場飯店命名為廣場協議，在隨後的12個月，美元貶值約25%。

美國目前無意磋商這類協議，其他國家必須想辦法減輕美元強勢所引發的苦痛，這迫使一些新興國家升息以捍衛本國貨幣，即使付出讓經濟大幅度冷卻的代價。

國際貨幣基金（IMF）亞太部門副主任潘特表示，新興市場已見到今年資金外流的情況有如先前的壓力時期，他強調決策官員有必要建立流動性緩衝並為防範市場動盪採取其他措施，「亞洲經濟體的情況與20年前相當不同，因為各國累積了外匯準備，對外部震撼更具韌性。同時，債務水準上升，尤其是在該地區的一些國家令人憂心。不能排除某種形式的市場壓力。」

南韓央行上周宣布升息2碼，表明韓元兌美元9月貶值6.5%、推高進口物價，是做出大幅升息決策的原因。南韓央行總裁李昌鏞上周六表示，他認為美國官員無意透過聯合干預的方式抑制美元升勢，但他說「在特定時期後」，對美元的某種形式國際合作可能是必要的，「我認為美元太強，尤其是一段長期時間，對美國也是不利的，實際上我在思考關於長期貿易逆差的影響，而且另一場全球失衡可能會發生」。