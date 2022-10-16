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蘋果傳最快本周推出M2 iPad Pro 年底發表Mac新品

編譯洪啟原／綜合外電
彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼表示，預期蘋果將在本周推出M2 iPad Pro，稍晚發表Mac新品。(美聯社)
彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼表示，預期蘋果將在本周推出M2 iPad Pro，稍晚發表Mac新品。(美聯社)

蘋果公司（Apple）9月發表新一代iPhone和Apple Watch後，市場盛傳蘋果也正在研發其他新品。彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）表示，蘋果將在未來幾天內發表搭載M2晶片的iPad Pro，但新款Mac電腦需到今年稍晚才會推出。

科技網站9to5Mac報導，葛曼15日表示，蘋果「很快」就會推出iPad新品，更具體地說，蘋果將發表搭載M2晶片的iPad Pro，與6月推出的MacBook Air使用的晶片相同。這兩款iPad Pro的內部代碼分別是J617和J620，將維持與目前版本相同的外觀規格，螢幕尺寸分別是11吋和12.9吋。

M2晶片的運算速度約比M1快20%，因此與既有的iPad Pro款式相比，消費者較難察覺新品效能大幅提升。目前，蘋果也不大可能進行其他重大的硬體調整。

葛曼也說，蘋果過幾天除了將推出M2 iPad Pro，預計還將發表新的入門款iPad。9to5Mac 6月首度報導這款第十代iPad的相關細節，其代碼為J272，將採用全新設計和USB-C充電連接埠，取代既有的Lightning充電連接口，還能支援5G通訊。

葛曼並表示，新的入門款iPad與其他高價位iPad不同，將採用A14仿生晶片，與iPhone 12和iPad Air 4採用同款晶片，這也表示，蘋果讓M列列晶片僅用於iPad Pro和iPad Air的時間將更久。

葛曼指出，蘋果將透過新聞稿發表這些新品，不會舉辦特別發表會。

近來市場也盛傳蘋果預計2022年底推出Mac新品。葛曼雖認為蘋果很快就會發表新一代Mac，但亮相時間會比新iPad稍晚。更準確來說，蘋果將在「近期內」發表14吋和16吋的MacBook Pro新品，料將採用更高階的M2晶片，也就是M2 Pro和M2 Max。

蘋果 晶片 iPhone

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